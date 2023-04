Żabka staje się liderem na rynku kolektur LOTTO w Polsce

– Nasi klienci chętnie korzystają z usług LOTTO, a wielu z nich miało szczęście trafić wysokie wygrane, grając w LOTTO właśnie w Żabce. Dlatego wspólnie z naszym wieloletnim partnerem, jakim jest Totalizator Sportowy, postanowiliśmy jeszcze bardziej zwiększyć dostępność tej usługi. Dzięki temu Żabka stała się partnerem Totalizatora Sportowego z największą liczbą kolektur, a nasza współpraca – najbardziej zasięgową. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć naszym klientom szczęścia w grze – mówi Przemysław Tomaszewski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług w firmie Żabka Polska.

Dzięki rozszerzeniu współpracy od 29 marca br. liczba kolektur LOTTO w sklepach Żabka wzrosła do ponad 7600.

– Realizowany wspólnie projekt, oparty o integrację systemu kasowego Żabka Polska oraz loteryjnego, pozwolił rozwinąć współpracę z Partnerem Sieciowym na największą dotychczas skalę w całej historii Totalizatora Sportowego. Wprowadzony model współpracy to nowatorskie rozwiązanie loteryjne zastosowane po raz pierwszy na świecie – mówi Krzysztof Maziakowski, dyrektor departamentu sieci sprzedaży Totalizatora Sportowego.

Wielkie wygrane padają w Żabce

We wtorek 4 kwietnia br. w Lotto padła wygrana w wysokości 19 439 769 zł. Zwycięski zakład „na chybił trafił” został zakupiony w sklepie Żabka przy ul. Wrocławskiej 31A w Bielanach Wrocławskich. Trafiona „szóstka” to wygrana o najwyższej wartości, jaka do tej pory padła w Żabce.

Rusza kampania reklamowa Żabki i LOTTO

Dynamiczny rozwój sieci kolektur LOTTO w sklepach Żabka wspiera czterotygodniowa kampania w mediach ogólnopolskich, realizowana wspólnie przez Żabkę i Totalizator Sportowy. W stacjach radiowych i telewizyjnych oraz social mediach będzie można usłyszeć i zobaczyć spoty reklamowe, w sklepach Żabka pojawią plakaty, a w aplikacji mobilnej Żappka zostaną wyświetlone specjalne powiadomienia na ten temat.

Wieloletnia współpraca

Żabka współpracuje z Totalizatorem Sportowym, właścicielem marki LOTTO, nieprzerwanie od 2005 r. Klienci sieci, korzystając z oferty LOTTO w Żabce, mają możliwość wyboru szerokiej oferty gier liczbowych i loterii pieniężnych Totalizatora Sportowego, w tym gier takich jak Lotto, Mini Lotto, Multi Multi, Eurojackpot, Ekstra Pensja czy bardzo popularne Zdrapki.

Współpraca Żabki z Totalizatorem Sportowym w przyszłości umożliwi również wprowadzenie szeregu nowych rozwiązań loteryjnych oraz dodatkowych obszarów współpracy, takich jak loterie promocyjne, cross-selling i inne akcje promocyjne skierowane do klientów.