Żabka szuka innowacji. Rusza druga edycja programu akceleracyjnego

W programie mogą wziąć udział startupy, których rozwiązania dotyczą czterech obszarów: Zmniejszanie śladu środowiskowego, Opakowania przyszłości, Rozwój przedsiębiorczości oraz Dobrostan i równe szanse. Twórcy, którzy zakwalifikują się do finału drugiej edycji programu, zostaną zaproszeni do dalszej współpracy z ekspertami Kozminski Business Hub oraz Grupy Żabka. Udział w akceleracji to także szansa na współpracę ze wszystkimi podmiotami Grupy oraz możliwość przetestowania swoich rozwiązań w najszybciej rozwijającej się sieci sklepów convenience w Polsce.

Żabka poszukuje innowacji

- Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań dających nowe perspektywy rozwoju dla całej Grupy Żabka. Chcemy współpracować z najlepszymi z najlepszych. Dlatego wspólnie z Kozminski Business Hub uruchomiliśmy drugą edycję Startup Impact Program, by poznać najciekawsze inicjatywy wpisujące się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Żabka. Zapraszamy do udziału startupy, które mają już prototyp swoich usług lub produktów oraz mają określoną grupę docelową i wiedzą do kogo chcą kierować swoją komunikację – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio, Grupa Żabka.

Cztery obszary do zagospodarowania. Kogo szuka Żabka?

W kategorii Zmniejszanie śladu środowiskowego poszukiwane są rozwiązania na rzecz przechwytywania i neutralizacji dwutlenku węgla z powietrza oraz zwiększające efektywność energetyczną. Do tej kategorii można także zgłaszać projekty z zakresu innowacyjnego i niskoemisyjnego chłodnictwa produktów żywnościowych oraz innowacyjne metody ograniczania marnowania żywności w łańcuchu wartości. W ramach obszaru Opakowania przyszłości poszukiwane są alternatywy dla tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu lub kompostowania, z których można wyprodukować opakowania produktów spożywczych.

Innowacyjne projekty w zakresie obszaru Rozwój przedsiębiorczości powinny kłaść nacisk na rozwój umiejętności i kompetencji przedsiębiorców na rzecz nowoczesnej gospodarki. Z kolei w kategorii Dobrostan i równe szanse pożądane są projekty poprawiające samopoczucie dzieci i młodzieży, ze szczególnym naciskiem na zdrowie psychiczne i równowagę emocjonalną, a także rozwiązania ułatwiające usamodzielnienie się i start na rynku pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Informacje o pozytywnym wpływie na środowisko ważne dla inwestorów

- W obecnej edycji więcej uwagi poświęcimy mierzeniu, zarządzaniu i komunikowaniu pozytywnego wpływu. Takie informacje są istotne dla inwestorów i największych klientów korporacyjnych. Wyróżnione w programie startupy dostaną szczegółowe, wspólnie wypracowane raporty wpływu, które z pewnością przyciągną do nich inwestorów impaktowych, umożliwiając szybki rozwój. Dziś już wiemy, że przyszłość świata zależy przede wszystkim od tego, czy założyciele i założycielki startupów wezmą za nią odpowiedzialność. Czekamy na tych, którzy mają potrzebne do tego talenty, pasję i doświadczenie. W ekosystemie pozytywnego wpływu zrobimy wszystko, by te najbardziej wyczekiwane pomysły można było wcielić w życie. Dla dobra nas wszystkich – podkreśla prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego.

Startupy zainteresowane udziałem w programie mogą nadsyłać zgłoszenia do 6 listopada br. za pośrednictwem strony https://kozminskihub.com/startup-impact-program/

Finaliści pierwszej edycji programu Żabki

Do finału pierwszej edycji Startup Impact Program zakwalifikowało się 9 młodych przedsiębiorstw, które w trakcie Open Day zaprezentowały misję i rozwiązania swoich firm. Jury wybrało 3, które zaproszono do dalszej współpracy z ekspertami Kozminski Business Hub i Grupy Żabka.

Laureatami ubiegłorocznej edycji zostali: Hempeat – startup produkujący zamienniki mięsa na bazie ziaren z konopi włóknistych, Epicer – twórca aplikacji wykorzystującej sztuczną inteligencję do tworzenia spersonalizowanych przepisów, pozwalającej ograniczyć marnowanie żywności, Res Solution – system umożliwiający efektywne zarządzanie zużyciem energii, wody, gazu, ciepła oraz automatyzację procesów i pracy urządzeń.