Żabka w dobie koronawirusa: rekrutacja franczyzobiorców przez wideo konferencje, gwarancja 16 tys. zł przychodu

Od kwietnia nowi franczyzobiorcy Żabki mogą liczyć na 16 tys. zł przychodu podstawowego; fot. materiały prasowe

Żabka Polska wprowadziła zapowiadane już wcześniej zmiany w ofercie. Od kwietnia nowi franczyzobiorcy mogą liczyć na 16 tys. zł przychodu podstawowego, co miesiąc, przez pierwszy rok, niezależnie od obrotu. Oferta skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem swojego biznesu. W związku z epidemią firma prowadzi rozmowy z kandydatami w ramach wideo konferencji.

Sieć Żabka gwarantuje w pełni wyposażony i zatowarowany sklep, a także szkolenia i wsparcie.

- Obecnie priorytetem dla nas jest również dbanie o bezpieczeństwo, zarówno franczyzobiorców, jak i ich pracowników, ale także osób, które wkrótce podejmą współpracę z naszą siecią. Sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga elastyczności i nowych rozwiązań, dlatego zmodyfikowaliśmy nasz proces rekrutacyjny tak, aby był jak najbezpieczniejszy dla wszystkich zaangażowanych osób. Biorąc pod uwagę problemy gospodarcze i trudną sytuację na rynku pracy, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie oferty i wsparcie również z myślą o osobach, które straciły pracę i szukają nowych możliwości – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych firmy Żabka Polska.

Poprzednia oferta Żabki obowiązywała do końca marca. Od kwietnia br., w ramach nowej oferty, sieć wydłuża okres gwarantowanego przychodu z 6 na 12 miesięcy, przy kwocie 16 tys. co miesiąc przez cały rok, od momentu podpisania umowy.

– Nowa oferta jest dostosowana do oczekiwań rynku, ale gwarantuje także stabilność i bezpieczeństwo na starcie, kiedy zaangażowanie przedsiębiorcy jest największe. Przez pierwszy rok, co miesiąc, franczyzobiorca ma zagwarantowany przychód podstawowy w wysokości min. 16 tys. zł. Ta kwota pozwala mu na spokojny rozwój i dojście do perfekcyjnego poziomu zarządzania swoim sklepem. Otwierając własny biznes przedsiębiorca nie ma gwarancji jaki przychód wygeneruje za pierwszy rok funkcjonowania, nasza oferta na start daje pewność przychodu w tym okresie – mówi Sebastian Bielawski Dyrektor Departamentu Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców.

Przed podpisaniem umowy franczyzowej każdy kandydat zapoznaje się z modelem biznesowym oraz zasadami współpracy z siecią, następnie przechodzi kilkunastodniowe szkolenie operacyjne, podczas którego ma okazję zapoznać się z informacjami niezbędnymi do prowadzenia sklepu. Po podpisaniu umowy obie strony obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia. Wkład początkowy wynosi około 5 tys. złotych.

Franczyzobiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i w ramach umowy o współpracy z firmą Żabka Polska jest odpowiedzialny za zarzadzanie sklepem i jako przedsiębiorca odpowiada za kontrolę kosztów, prowadzenie administracji swojej działalności gospodarczej, realizację zobowiązań podatkowych i ZUS czy kwestie pracownicze. Jak każdy przedsiębiorca, jest również zobowiązany do bieżącej oceny swoich dochodów.