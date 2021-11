Żabka wchodzi z nowym formatem na stacje paliw

Żabka uruchomiła swój pierwszy, pilotażowy sklep na stacji paliw Rakieta, zlokalizowanej w miejscowości Krosno k. Mosiny (woj. wielkopolskie). To kolejny, obok sezonowych, mobilnych czy samoobsługowych, format sklepów, które Żabka uruchomiła. To także śmiała odpowiedź na działania Orlenu, który oprócz sklepów O!Shop na stacjach paliw ruszył z konceptem miejskim „Orlen w ruchu”. Do końca roku ma powstać ok. 40 takich placówek, a w ciągu najbliższych 4 lat - ok. 900.