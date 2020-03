Żabka wprowadza obieg dokumentów elektronicznych przy dostawach do 6 tys. sklepów

fot. sklep Żabka

Żabka pracuje nad wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów w procesie dostaw do ponad 6 tysięcy sklepów. Dla franczyzobiorców będzie to oznaczać redukcje do minimum dokumentów papierowych.

– Wprowadzenie e-podpisu to niewątpliwie ważny krok w kierunku całkowitej redukcji dokumentacji papierowej i budowania jeszcze nowocześniejszej logistyki naszej sieci – podkreśla Adam Manikowski wiceprezes zarządu ds. operacyjnych firmy Żabka Polska.

Logistyka Żabka Polska to obecnie 5 centrów logistycznych i 21 terminali przeładunkowych, 600 kierowców, którzy rocznie przemierzają około 30 mln km. Wdrożenie e-podpisu przyczyni się znacząco do uproszczenia i skrócenia procesów logistycznych związanych z dostawami. Przyniesie ono również minimalizację ewentualnych błędów w trakcie dostaw oraz przełoży się na ograniczenie procesu archiwizacji dokumentów. Digitalizacja dokumentów i przyjęcie towaru za pomocą skanera, z punktu widzenia franczyzobiorców oznacza, że odbiór towaru będzie następował szybciej i sprawniej.

Poza elektronicznym podpisem, Żabka doskonali serwis logistyczny: w tym automatyzację magazynów (automatyczne ładowanie baterii, monitorowanie chłodnictwa itp.); firma zakończyła też niedawno instalację oświetlenia LED w centrach logistycznych i akumulatorowni dla wózków z systemem zarządzania bateriami.