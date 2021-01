Żabka wycofuje plastikowe torby z sieci sklepów

Od kilku miesięcy Żabka sukcesywnie wprowadza zmiany w swoich sklepach w trosce o środowisko naturalne m.in. wycofuje torby plastikowe ze sklepów sieci, w pełni zastępując je torbami papierowymi.

– Statystyczny Polak używa rocznie średnio ok. 490 toreb z tworzywa sztucznego, dlatego redukcja plastiku to temat ważny nie tylko dla pracowników i franczyzobiorców Żabki, ale także dla coraz szerszego grona konsumentów. Klienci są coraz bardziej świadomi wpływu człowieka i jego codziennych decyzji na stan środowiska naturalnego. Dlatego zdecydowaliśmy się wycofać z naszej sieci torby plastikowe i zastąpić je torbami papierowymi, co już ma miejsce w ponad połowie naszych sklepów – mówi Anna Grabowska, Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych w firmie Żabka Polska.

Są one dostępne już w 56% spośród ponad 6900 sklepów Żabka. Już niedługo wszyscy klienci sieci będą mogli także kupić w Żabce kawę na wynos w ekologicznym kubku pochodzenia roślinnego z nowym papierowym wieczkiem. Proces wycofywania plastikowych materiałów z Żabki potrwa jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy.

