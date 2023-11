Żabka wygasza usługę Jush? Zostają dwa miasta

Usługa Żabka Jush jest prowadzona przez spółkę Lite e-Commerce. W pewnym momencie była dostępna w 7 miastach. Teraz ograniczono się do 2.

Żabka Jush i delio będą dalej rozwijane w Warszawie i Krakowie

- Żabka Jush i delio to koncepty oparte na q-commerce i e-commerce, polegające na szybkich dostawach produktów do domu, realizowanych w bardzo krótkim czasie. To alternatywna dla tradycyjnego handlu, rozwijana jest w różnych lokalizacjach w Polsce przez start-up Lite e-commerce od niemal dwóch lat. Początkowo usługi były dostępne w Warszawie i Krakowie, później zostały uruchomione w formie kilkumiesięcznego pilotażu w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Sopocie. W efekcie pilotażu pozostawiamy w tych miastach usługę „delio dostawy w nocy”, która umożliwia realizację zamówień spośród ok. 4 tys. produktów w godzinach od 2.00-8.00. Żabka Jush i delio będą dalej rozwijane w Warszawie i Krakowie, gdzie widzimy największy potencjał do wzrostów. Dodatkowo, stale poszerzamy w ramach całej Polski zakres delio z dostawą na następny dzień rano - wyjaśnia sieć.

Trudny rynek q-commerce

- Rynek q-commerce charakteryzuje się dużą dynamiką. Kilka firm zaprzestało działalności w Polsce, a kolejne, które przymierzały się do debiutu nad Wisłą, musiały zrewidować swoje plany. My chcemy w jak najkrótszym czasie objąć zasięgiem jak największą liczbę klientów i stać liderem w kategoriach, w których działamy – mówili w czerwcu 2022 r. przedstawiciele Lite e-Commerce, właściciela projektów Jush i delio, w rozmowie z dlahandlu.pl.