Żabka wytypowała 7 trendów, które będą kształtować rzeczywistość

TREND #1 W kierunku neutralności

Wpływ aktywizmu społecznego stale rośnie. Wynika to z coraz większej świadomości konsumentów, którzy domagają się produktów zrównoważonych środowiskowo, dobrych dla nich, ale także dobrych dla planety. 78% Polaków uważa, że stan, w jakim znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. Wymagając wymiernych działań podejmowanych przez przedsiębiorców – aż 83% Polaków uważa, że firmy powinny robić więcej, aby rozwiązać problem zmiany klimatu.

Jak wyjaśnia Grupa Żabka, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych nie tylko minimalizuje zagrożenia środowiskowe, ale również może przyczynić się do zmniejszenia kosztów operacyjnych m.in. poprzez zwiększanie efektywności energetycznej, a co za tym idzie – zmniejszanie kosztów zakupu energii. Firmy skutecznie ograniczające swój ślad węglowy cieszą się także większą lojalnością i zaufaniem klientów.

TREND #2 Dążenie do cyrkularności

Model liniowej konsumpcji przestaje się sprawdzać, dlatego też coraz więcej firm dostrzega konieczność zmiany modelu funkcjonowania na cyrkularny, czyli taki, który zapewni, że używane materiały będą wielokrotnie wykorzystywane.

- Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (czyli takiej, która zakłada ponowne wykorzystanie odpadów i dąży do ograniczenia ich wytwarzania oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań) poprzez nawiązywanie partnerstw, które mogą się przyczynić się do powstania nowych możliwości rynkowych. Proaktywne wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom regulacyjnym oraz aktywizmowi społecznemu stanowi szansę na kreowanie progresywnych partnerstw mających na celu wspólne wdrażanie rozwiązań domykających obieg, przynoszących szerokie korzyści dla zaangażowanych stron - czytamy w analizie Grupy Żabka.

TREND #3 W ciągłym ruchu

Jak opisuje Żabka, ludzie mają coraz więcej obowiązków, a co za tym idzie – mniej czasu. Rok 2020 i 2021 to również okres wyjątkowych restrykcji sanitarnych wynikających z pandemii COVID-19. Problem braku czasu jest obecnie powszechny – wg danych OECD, Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów świata.

Wszystkie usługi w jednym miejscu, blisko, szybko i o każdej porze – czyli rozwój idei sklepu modern convenience jako miejsca, które ułatwia zarządzanie codziennością. Format ten jest odpowiedzią na dążenie konsumenta do wygodnych rozwiązań we wszystkich aspektach swojego życia i adresuje potrzebę uwolnienia wolnego czasu.

W swojej strategii Żabka zakłada dalszy rozwój produktów wspierających współczesny styl życia (w tym rozwój produktów QMS – Quick Meals Solutions, czy szybkich, zdrowych dań gotowych) oraz rozwój usług odzwierciedlających potrzeby naszych klientów, którzy chcą załatwiać wiele spraw w jednym miejscu, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania lub pracy (np. placówka pocztowa, kawiarnia) czy online, z pomocą urządzeń mobilnych.

TREND #4 Zdrowa równowaga

Według Żabki rosnąca świadomość znaczenia dobrego odżywiania niesie za sobą szanse rozwoju nowych linii produktowych, dostosowanych do potrzeb coraz szerszej grupy odbiorców. Reformulacja oferowanych produktów adresuje potrzeby ograniczenia szkodliwych składników. Szansą jest rozwój zdrowych alternatyw np. bezmięsnymi, niskokalorycznymi, bez tłuszczu lub ze zmniejszoną zawartością soli, nadal zachowują swoją atrakcyjność smakową.

W swojej strategii Żabka reaguje na trend rosnącego zapotrzebowania na zdrowsze jedzenie poprzez coraz szerszą gamę zdrowszych przekąsek, zbilansowanych gotowych posiłków, rozwiązań dietetycznych, w tym diety na cały dzień dostarczanej przez Maczfit, a także podejmując działania w zakresie podnoszenia jakości odżywczej produktów marki własnej np. Foodini czy Wycisk.

TREND #5 Cyfrowe życie

Dzisiejszy konsument to tzw. smart shopper – ceni czas i wie, czego chce. Dlatego podstawą kontaktu z klientem jest spersonalizowana komunikacja. Konsumenci chcą być na bieżąco, ale chcą także otrzymywać komunikat zwięzły i precyzyjny, nie zaś przypominający masową promocję. Wraz z rozwojem profilowanej komunikacji, wzrasta znaczenie sztucznej inteligencji (AI), dzięki której w przyszłości może rozwinąć się tzn. zero-click commerce, czyli dostarczanie konsumentom tego, czego potrzebują, zanim zdążą to zamówić. Analizując trendy zachowań klientów, sprzedawca będzie w stanie przewidzieć, jakich produktów klient będzie ponownie potrzebował.

- Związanie z marką bardzo różnych grup konsumentów i budowanie ich lojalności poprzez szeroką dostępność i maksymalną wygodę zakupów. Zapewnienie takiego samego doświadczenia zakupowego niezależnie od kanału, spójny ekosystem łączący różne formaty sklepów z rożnymi produktami i usługami. Możliwość spersonalizowanej komunikacji, która pozwoli lepiej dotrzeć do klienta i jego potrzeb podpowiadając promocje i produkty, na jakie warto zwrócić uwagę. To tylko krótka lista biznesowych szans, jakie stwarza zastosowanie w handlu cyfrowych rozwiązań i nowych technologii - wyjaśnia Żabka.

Dodatkowo digitalizacja wpływa również na ułatwienie franczyzobiorcom prowadzenia sklepu (np. elektroniczne etykiety z cenami, aplikacja Cyberstore), automatyzację procesów (m.in. logistycznych). Szansy należy upatrywać w zwiększaniu efektywności operacyjnej firmy i sklepów dzięki wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych.

TREND #6 Otwartość i różnorodność

Firmy, które potrafią wykorzystać potencjał różnorodności i tworzyć otwartą kulturę organizacyjną, będą rozwijać swoje biznesy i katalog przewag konkurencyjnych.

Jakie szanse niesie ten trend? Tworzenie dobrze zintegrowanej społeczności pracowników i partnerów biznesowych dającej szanse na inkubację najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań oraz możliwości rozwoju dla każdego. - Ciągle analizujemy i gromadzimy wiedzę na temat kluczowych zmian społecznych, środowiskowych i technologicznych, wykorzystując tę wiedzę do tworzenia długoterminowych prognoz - podaje sieć.

TREND #7 Liczy się zaufanie

Zaangażowanie w kwestie społeczne stanowi obecnie jedno z kryteriów wyboru marki przez konsumentów. Potwierdza to 57% badanych klientów, wskazujących, że zaufanie do marki stanowi dla nich istotny aspekt przy podejmowanych decyzjach zakupowych.

Według Żabki marki budowane w oparciu o wartości mają szanse na zdobycie zaufania i lojalności klientów, którzy będą chętniej robili częstsze zakupy, pracowników i partnerów biznesowych, którzy będą bardziej zmotywowani w rozwój firmy.