Żabka zapewni rozrywkę Polakom. W ofercie karty prepaid

Pakiet CANAL+ to ponad 6000 godzin treści online na życzenie, bez zobowiązań. Można z niego korzystać na wielu urządzeniach i w dwóch streamach jednocześnie. W jego ofercie można znaleźć nagradzane seriale i filmy z Polski i ze świata, oryginalne produkcje CANAL+ oraz sport na żywo na najwyższym poziomie: piłka nożna, żużel czy koszykówka. Na użytkowników pakietu czekają także inspirujące dokumenty, programy lifestyle o kuchni i domu oraz edukacyjne bajki dla najmłodszych. Oprócz ogromnej biblioteki treści na życzenie, pakiet CANAL+ daje również dostęp do 19 kanałów na żywo.

CANAL+ dostępny w Żabce

Dostępny w sklepach Żabka kod podarunkowy CANAL+ online w cenie 50 zł sprzedawany jest w formie kodu cyfrowego wydrukowanego na paragonie. Pozwala na dostęp do pakietu CANAL+ w serwisie CANAL+ online przez miesiąc. Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili. W przypadku braku rezygnacji subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona na kolejny miesiąc.

Kod podarunkowy Legimi w Żabce

Żabka proponuje też kod podarunkowy Legimi w czterech wariantach cenowych: 44,99 zł umożliwiający dostęp przez 1 miesiąc, 121,47 zł – dostęp przez 3 miesiące, 215,95 zł – dostęp przez 6 miesięcy oraz 377,92 zł – dostęp przez 12 miesięcy. Korzystając z Legimi, klienci zyskują nielimitowany dostęp do ponad 180 tysięcy książek w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków. Dzięki temu mają możliwość czytania i słuchania gdziekolwiek i kiedykolwiek, nawet na 4 różnych urządzeniach. Na półkach Legimi znajdują się m.in. beststellery najpoczytniejszych autorek i autorów – Remigiusza Mroza, Olgi Tokarczuk, Stephena Kinga, Katarzyny Puzyńskiej, Harlana Cobena i Magdaleny Witkiewicz.

Rozrywka dzięki produktom przedpłaconym w Żabce

Żabka w swojej ofercie posiada bogatą ofertę kart i kodów podarunkowych, korzystanie z których daje dostęp do świata rozrywki. Oprócz najnowszych produktów – CANAL+ online i Legimi – są wśród nich m.in. karty podarunkowe Netflix i CDA umożliwiające dostęp do tysięcy seriali i filmów oraz karta podarunkowa Spotify Premium pozwalająca na korzystanie z popularnej platformy z utworami muzycznymi, podcastami i audycjami. Z kolei dostępem do ulubionych gier można się cieszyć dzięki kodom PlayStation Network, Xbox Live Gold, Google Play, STEAM i Blizzard. W ofercie Żabki są także karty prezentowe do popularnych platform zakupowych: Allegro i Amazon oraz karty podarunkowe Empik i Empik Go.