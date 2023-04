Żabka zdefiniowała 71 trendów, które pomagają zrozumieć jak zmienia się świat

Radar Trendów Grupy Żabka powstał na bazie raportu o trendach wpływających na Strategię Odpowiedzialności firmy, który opracowano wspólnie z infuture institute.

- Trendy znajdujące się najbliżej środka wykresu to trendy wiodące, na które trzeba odpowiedzieć jak najszybciej. Trendy przyporządkowane do strefy środkowej należy uwzględnić zwłaszcza przy opracowywaniu strategii działań na 3–5 lat. Mimo, że trendy umieszczone przy krawędzi mają mniejszy wpływ na bieżącą działalność, to warto je obserwować w kontekście tego, jak zmienia się świat - tłumaczy Grupa Żabka.

Radar Trendów Grupy Żabka

Radar Trendów źródło Grupa Żabka

Żabka tłumaczy w swoim raporcie ESG, że „niepewność” to słowo, które najlepiej oddaje wyzwania wynikające z dynamicznych zmian w zakresie światowej gospodarki i globalnego bezpieczeństwa, a także z ewolucji dominujących wzorców w społeczeństwie.

- Światowe Forum Ekonomiczne w przeprowadzonym globalnym badaniu jako główne zagrożenia na najbliższe lata zidentyfikowało rosnące koszty życia, ekstremalne zjawiska pogodowe i niestabilność geopolityczną. Te czynniki napędzają paradoksalny mechanizm kształtujący trendy konsumenckie. Z jednej strony ludzie dążą do zabezpieczenia swoich podstawowych potrzeb życiowych, ignorując przy tym niekiedy konieczność dbałości o środowisko. Z drugiej jednak strony obserwowane ostatnio gwałtowne zjawiska pogodowe zwiększają świadomość kryzysu klimatycznego. Pytanie brzmi: w jaki sposób najlepiej pogodzić dwie tak przeciwstawne potrzeby i związane z nimi postawy - czytamy w raporcie.

71 trendów zdefiniowanych przez Grupę Żabka

1. Social commerce

2. Hiperpersonalizacja

3. Lokalne sklepy

4. Shop and go

5. Click and connect

6. Subskrypcje

7. Nootropy

8. Wsparcie snu

9. Zdrowie poznawcze

10. Miejskie touchpointy

11. Mikroformat

12. Implementacja AI

13. Kryzys surowcowy

14. Utrata bioróżnorodności

15. Przerwane łańcuchy dostaw

16. Migracje

17. Czysta energia

18. Transport autonomiczny

19. Świadomy Konsumpcjonizm

20. Gospodarka obiegu zamkniętego

21. Smart życie

22. Neoplastik

23. Redefinicja odpadów

24. Srebrne tsunami

25. Wpływ Gen Z

26. Urbanizacja i

suburbanizacja

27. Umocnienie kobiet

28. Osamotnienie

29. Klientocentryzm

30. Długowieczność

31. Wielopokoleniowe miasto

32. Plemienność

33. Przyszłość pracy

34. Samowystarczalność

35. Hiperlokalność

36. Gospodarka 5.0

37. Wojna wpływów

38. Polaryzacja

39. Lokalna współpraca

40. Wielozmysłowość

41. Markowe odkrywanie

42. Multifunkcjonalne

przestrzenie

43. Smart retail

44. Gospodarka domowa

45. Grywalizacja

46. Zdrowe psychiczne

47. Dobrostan miasta

48. Cyfrowe zdrowie

49. Probiotyki & prebiotyki

50. Spersonalizowane zdrowie

51. Codzienna odporność

52. Produkty roślinne

53. Zrównoważona komunikacja

54. Antynauka

55. Sprzeciw technologiczny

56. Poszukiwanie wartości

57. Prywatność

58. Sklepy doświadczeń

59. Re-lokalizacja

60. Zakupy społecznościowe

61. Retail społeczny

62. Humanizacja zakupów

63. Miasto vol. 2.0

64. Transparentność

65. Being good

66. Zrobotyzowane życie

67. Bezszwowe doświadczenia

68. Spójne technologie

69. Data mining

70. Metawersum

71. Holistyczne doświadczenia