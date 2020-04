Zakupy na telefon w sklepach współpracujących z Makro

Makro Polska rozwija działania wspierające sektor HoReCa oraz klientów tradycyjnego handlu. Od 15 kwietnia dostępna jest specjalnie przygotowana strona internetowa www.zakupynatelefon.makro.pl, na której zebrane są dane sklepów oferujących usługę zakupów na telefon.

Natomiast w ramach dalszego wsparcia klientów HoReCa, 7 krajów grupy, w tym Makro Polska nawiązało współpracę z portalem Groupon, dzięki czemu na klientów gastronomicznych czekają korzystne warunki promowania własnych biznesów na tej platformie.

Sieć stworzyła stronę internetową, na której właściciele małych sklepów mogą zgłosić oferowaną przez siebie usługę zakupów na telefon. Celem działań jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców w dopasowywaniu oferty do nowych warunków oraz wzmocnienie ich komunikacji z konsumentami. Na stronie www.zakupynatelefon.makro.pl mogą znaleźć się przedsiębiorcy posiadający kartę klienta Makro. Osoby, które jej nie posiadają, a chciałby dołączyć do programu, mogą bezpłatnie zarejestrować się online jako klient Makro i również mieć dostęp do formularzy na makrodlahandlu.pl.

Ponadto w ramach rozwijania środków mających wspierać klientów z sektora HoReCa, Makro Polska, jako jeden z siedmiu krajów w grupie, nawiązało współpracę z platformą Groupon. Właściciele biznesów gastronomicznych mogą udostępniać na platformach Groupon vouchery na dostawę ze swoich lokali bez opłaty serwisowej. Co więcej, właściciele biznesów z sektora HoReCa mogą połączyć ofertę Groupon ze swoją stroną internetową oraz narzędziem DISH i bezpośrednio promować vouchery na dostawę. Makro Polska zapewnia również gotowe materiały dla restauracji do promowania voucherów w social mediach. Oferta ważna jest do 31 maja 2020 roku.