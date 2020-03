Zakupy w małych sklepach poszybowały w górę o 72 proc.

fot. PTWP, małe sklepy

Przez cztery pierwsze dni od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce najmniejsze sklepy spożywcze zanotowały obroty zwiększone nawet o 72%. W ciągu godziny od ogłoszenia zamknięcia szkół wykupiono tyle papieru toaletowego, ile zwykle sprzedaje się w ciągu całego dnia. Dane dostarczone przez system M/platform pokazują, że w pierwszym tygodniu od tych wydarzeń kupiliśmy więcej niż zazwyczaj nabywamy w całym okresie przedświątecznym.

Firma Comp, operator ogólnopolskiego programu Promo+, we współpracy z, dostawcą systemu M/platform informuje, że w krytycznym tygodniu osiągnięte zostały znaczące wzrosty. W kolejnym tygodniu, pomimo relatywnego uspokojenia, sklepy te nadal sprzedawały przynajmniej o 10% więcej niż zwykle. Było to więcej niż w najgorętszym okresie przed Bożym Narodzeniem 2019. Jedynie na dzień przed Wigilią małe sklepy zwiększyły obroty ponad dwukrotnie, co pozostaje na chwilę obecną wynikiem nie do pobicia. Jednak średnie zakupy przedświąteczne były niższe niż te dokonane w tygodniu, w którym potwierdzono w Polsce pierwszą ofiarę śmiertelną koronawirusa.

W typowym tygodniu sprzedaży najwyższe obroty generowane są w piątki i soboty. Jest to odpowiednio 20% i 28% wzrostu sprzedaży w stosunku do pozostałych dni tygodnia. Ogłoszenie zamknięcia szkół oraz wprowadzenie dwa dni później stanu epidemicznego spowodowało, że Polacy masowo ruszyli na zakupy, a małe, tradycyjne punkty handlowe, dotąd niedoceniane i walczące z konkurencją supermarketów, zaczęły notować rekordowe obroty.



Badaniami objęto próbkę n = 4634 reprezentatywnych sklepów z segmentu handlu tradycyjnego, wybranych spośród sklepów, które przystąpiły do programu Promo+.

Po godzinie od ogłoszenia stanu epidemicznego sprzedaży papieru toaletowego osiągnęła wynik uzyskiwany przez sklep w ciągu całego, zwykłego dnia. Do zamknięcia sklepów w tym dniu sprzedaż artykułu osiągnęła prawie 600% dziennej sprzedaży. Zdecydowanymi liderami pod względem przyrostu sprzedaży okazały się mydło i spirytus. Sprzedaż tych dwóch produktów wzrosła odpowiednio o 603% i 567%. Na kolejnych miejscach w rankingu sprzedaży znalazły się ryż (wzrost o 524%) i mąka, której kupiliśmy o 368% więcej niż w analogicznym okresie w lutym. Ranking sześciu najczęściej kupowanych produktów zamyka makaron, w przypadku którego wartość sprzedaży zwiększyła się „jedynie” o 235%.