Zamiast 100 sklepów, wyjście z rynku. Dlaczego Mere poniosło porażkę?

Koncept Mere miał być swego rodzaju powrotem do korzeni, czyli przypomnieniem formatu twardego dyskontu, w którym sprzedaje się towar prosto z palet. Tak zaczynali giganci handlu, jak np. Biedronka. Z czasem dyskonty zaczęły się supermarketyzować - sklepy modernizowano, poszerzała się oferta produktowa. W ślad za tymi inwestycjami poszła także zmiana polityki cenowej - nowoczesne dyskonty, choć wciąż z atrakcyjną cenowo ofertą, nie były już tak tanie, jak przed laty. Tu swojej szansy upatrywał rosyjski dyskonter. Koncepcja sklepów opierała się na bardzo niskich cenach (średnio 20 proc. taniej niż u konkurencji) i ograniczonym asortymencie artykułów spożywczych (brak świeżej żywności).

Krótka historia Mere w Polsce

Sieć Mere do wejścia na polski rynek przygotowywała się dosyć długo - spółkę Torgservis PL, operatora Mere, zarejestrowano już w 2017 roku. Proces poszukiwania odpowiednich lokalizacji również nie należał do najszybszych. W końcu latem 2020 roku w Częstochowie ruszył pierwszy punkt detalisty, który zdążył otworzyć nad Wisłą dziewięć placówek. Jednak już latem br. zaczęto „zwijać” szyld, o czym rynek i klienci dowiedzieli się z mediów społecznościowych.

Torgservis zarządzał sklepami w Częstochowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, dwoma w Radomiu, Żyrardowie, Chełmie, Hrubieszowie i Bełchatowie. Ostatni sklep został otwarty w Jaworznie na Śląsku.Jak radziły sobie poszczególne placówki? Tego dokładnie nie wiemy. Wiemy natomiast, że spółka Torgservis PL zamknęła 2020 rok stratą na poziomie 1,32 mln zł. Strata ze sprzedaży wyniosła 1,34 mln zł. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 3,27 mln zł. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 4,61 mln zł. Andrey Shnayder, Sergey Shnayder czyli wspólnicy firmy Torgservis, założyli też spółkę o nazwie LIGHTWEST PL. W czerwcu 2021 jej prezesem została Irina Baranova. Być może rok 2021 firmy zamknęły bardziej korzystnym bilansem, ale na horyzoncie pojawiły się już poważne kłopoty. W październiku władze Ukrainy nałożyły sankcje na Mere. Zdecydowano wówczas, że dyskonter nie może rozwijać się na terenie tego państwa. A potem nadszedł rok 2022...

Wojna a bojkot Mere

Wojna za naszą wschodnią granicą spowodowała pospolite ruszenie zarówno w kwestii pomocy dla uchodźców, jak i odcięcia się od rosyjskich firm i towarów. A także sieci, które nie zaprzestały działalności w Rosji. Najbardziej bojkotowany był Leroy Merlin. Ale już Dectahlon i Auchan,choć również mierzyły się z krytyką, nie poniosły aż tak dużych wizerunkowych start. Jak było w przypadku rosyjskich dyskontów?

Po napaści Rosji na Ukrainę, klienci również zaczęli bojkotować placówki Mere. Na forach dotyczących zakupów w rosyjskiej sieci, zaczęły się pojawiać następujące wpisy: "nie wyobrażam sobie, aby ktoś tam robił zakupy po 24 lutego", " nie wspomagamy rosyjskiej gospodarki". Dotychczas kupujący chwalili Mere za niskie ceny, choć mieli zastrzeżenia do jakości czy do wyglądu sklepów sprzedających towar prosto z palet oraz braków towaru na półkach. Pod wiadomościami o likwidacji sklepów pojawiły się też wpisy mówiące o tym, że w sklepach pracowali przecież Polacy.

Kierownik jaworznickiej placówki zaapelował nawet do mieszkańców Jaworzna o zachowanie spokoju. Jak przekonywał, pracownicy sklepu nie mają nic wspólnego z inwazją Rosji na Ukrainę, a branie na nich odwetu jest w jego ocenie bezzasadne.

Liczne nieprawidłowości w Mere

Bojkot ze strony klientów nie był jedynym zmartwieniem Mere w ostatnim czasie. Po 24 lutego sytuacja skomplikowała także dlatego, że dyskonter działający na zasadzie komisu i płacący za towar dopiero po jego sprzedaniu, od wielu kontrahentów otrzymał wiadomość, że możliwe są tylko rozliczenia za gotówkę i to w formie płatnej z góry.Jak udało nam się dowiedzieć, Mere starało się podpisywać umowy najmu, które większość kosztów eksploatacyjnych (w tym rachunki za ogrzewanie) przerzucają na właścicieli lokali. To miało tłumaczyć tak powolne tempo otwarć. Ponadto firma miała nie raportować do centrali bieżących problemów, a sytuację w Polsce przedstawiała raczej w optymistycznym tonie. Zapewne pominięto problemy z otwarciem kolejnych lokalizacji z powodu braku zgody sanepidu czy poważnych zastrzeżeniach inspektoratu pracy.

Mere w Europie - czy przezwycięży trudności?

Choć Mere ma już ponad 3000 sklepów w Rosji i Europie Wschodniej, ekspansja w Europie Zachodniej to do tej pory głównie festiwal niespełnionych obietnic. Rosyjska inwazja na Ukrainę dodatkowo pogorszyła klimat wokół detalisty, który oprócz wizerunkowego problemu ma również kłopoty ze znalezieniem dostawców.

Jeszcze wiosną 2021 r. rosyjska sieć ogłosiła wielkie plany podboju rynku europejskiego: chciała otworzyć setki sklepów, które wyróżniałyby się ultraniskimi cenami. Firma zabezpieczyła kilka lokalizacji w Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji. Tylko kilka z nich faktycznie się otworzyło. Stopniowo kurtyna zaczęła opadać. Firma miała na brytyjskim rynku niełatwy start: trudności ze znalezieniem dostawców pojawiły się na długo przed kryzysem na Ukrainie. Skąd te problemy? Polityka Mere zakłada, że sieć kupuje produkty tylko wtedy, gdy może je sprzedać od 20 do 30 proc. taniej niż Aldi i Lidl. Co więcej, producenci muszą sami dostarczać swoje produkty do sklepów i otrzymują zapłatę tylko za to, co zostanie sprzedane. Niesprzedane towary muszą zostać odebrane. Efekt? Puste półki. W marcu branżowe media obiegła informacja, że sklep w Preston zostanie zamknięty.

W rozmowie z The Grocer, kierownik ds. rozwoju biznesu Mere w Wielkiej Brytanii Aleksandr Chkalov powiedział jednak, że firma nie wycofuje się z żadnego rynku Europy Zachodniej. - Nadal jesteśmy aktywni w Hiszpanii i we wszystkich krajach Europy Zachodniej, w których wcześniej mieliśmy sklepy. Mogą nastąpić pewne wewnętrzne zmiany w naszych oddziałach, a także drobne korekty wybranych strategii, ale główny, czyli ekspansja w krajach UE i Wielkiej Brytanii, pozostaje ten sam - wyjaśnił.

Faktycznie, są już pierwsze oznaki poprawy sytuacji Mere. W czerwcu dyskonter otworzył swój pierwszy belgijski sklep pod Brukselą. Mere zadebiutowało też niedawno w Bośni i Hercegowinie.

Czy w Polsce sieć zdecyduje się w przyszłości na „drugie otwarcie”? W czasie inflacji sklepy z podstawową, ale najtańsza rynkową ofertą, mogłyby przyciągnąć nie tylko najmniej zamożnych klientów. Wydaje się jednak, że historia Mere w naszym kraju dobiegła końca nim na dobre się rozpoczęła.