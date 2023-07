Zamiast nowych otwarć, inwestycje technologiczne. Teraz Selgros zbierze owoce

Transgourmet Polska, operator marek Transgourmet i Selgros, w roku obrotowym 2022, w obliczu przemian zachodzących na krajowym rynku handlu tj. dalszej, znaczącej ekspansji sieci dyskontowych, zmniejszenia się liczby sklepów zajmujących się handlem żywnością, a także dużą ofensywą cenową konkurencji na rynku, uzyskała dobre wyniki generując przychody ze sprzedaży towarów na poziomie o 592.652 tys. zł wyższym niż w roku 2021. Przychody netto ze sprzedaży towarów w wysokości 4.175.039 tys. zł (bez VAT) i wykazała zysk brutto w wysokości 96.522 tys. zł.

Co z nowymi halami Selgrosu?

Firma opisując swoją działalność w ubiegłym roku podkreśla, że kontynuowała intensywne prace ukierunkowane na zapewnienie dalszej ekspansji stacjonarnego handlu spółki w latach następnych poprzez zakup działek przeznaczonych pod budowę marketów o mniejszym formacie. Zgodnie z przyjętą strategią w roku 2023 planowane jest rozpoczęcie przebudowy istniejącego obiektu na market o mniejszym formacie na zakupionym przez spółkę gruncie w Lubinie oraz rozpoczęcie budowy magazynu Foodservice w Gliwicach, którego otwarcie planowane jest w grudniu 2023 roku.

Selgros przebudował dwie hale

Ponadto ukończono z własnych środków przebudowy jako TSP (Trans Shippment Points) hal w Szczecinie i Łodzi w celu umożliwienia bezpośrednich dostaw do klientów gastronomicznych z obszaru HoReCa oraz dużych klientów z obszaru zbiorowego żywienia. W ramach inwestycji własnych w marketach w Szczecinie, Łodzi i w Krakowie przebudowano instalacje chłodnicze w celu zmniejszenia emisji gazów CO2 i odzysku ciepła, a na dachach marketów w Szczecinie, Warszawie i w Łodzi zainstalowano panele fotowoltaiczne, co umożliwiło uzyskanietańszej energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania każdego marketu. W celu zmniejszenia kosztów coraz droższej energii elektrycznej zainstalowano nowe oświetlenie LED w marketach w Krakowie i we Wrocławiu (markety 112 oraz 127).

2,5 mln klientów Selgrosu

W grudniu 2022 roku liczba zarejestrowanych klientów przekraczała 2,5 mln.

Przeciętny stan zatrudnienia w 2022 r. to: 4 485 pracowników.

W 2022 roku trwały prace związane z wdrażaniem SAP i w maju 2023 roku

planowana była jego instalacja i uruchomienie w pierwszej hali Selgros Cash & Carry w Łodzi. System operacyjny SAP wdrażany jest w całej grupie Transgourmet i zapewni lepsze planowanie zapasów, bardziej efektywne gospodarowanie zasobami i podniesienie poziomu obsługi klientów.

W roku 2022 kontynuowana była migracja systemów IT do wspólnej dla grupy TG CEE domeny oraz kontynuowano automatyzację i cyfryzację procesów, co skutkowało zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa i efektywności zarządzania infrastrukturą IT.