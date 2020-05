Żappka Pay nową usługą sieci Żabka

Enterprise 2020-05-20 00:44:19

Czy jakiś mONdry dyrektor w tej Zabce pomysłal o ludziach pracujących za lada oraz o klientach, którzy przez te wytwory coraz rozniejsze stoją w kolejkach coraz dłuższych? Wejdziesz po fajki albo bułki na śniadanie, przed Toba 3 osoby i pol godz z głowy. Aplikacja, polecanie, wciskanie kawy lub hot doga, jeden chce oddać paczkę, drugi odebrać, trzeci kodu nie dostał do odbioru, kolejny chce wypłacić pieniądze ale nie rozumie że trzeba kartę wlozyc i się wykloca, bo przecież to naciąganie, następny chce pieniądze wpłacić na konto koniecznie ale system nie pozwala, ten w Lotto, tamten z rachunkiem... No ku... wa mac! Oszaleć można! To jeszcze sklep czy już cyrk????