Żappka Store - jak to działa? (video)

Żappka Store; fot. materiały prasowe

W Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, już działa pierwszy Żappka Store. Nie ma w nim ani kas, ani obsługi, a zakupy można w nim zrobić w zaledwie kilka sekund. Placówka jest dostępna 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Pierwszy Żappka Store jest już dostępny dla klientów. To miejsce, w którym nie ma ani kas, ani obsługi, a by zrobić zakupy wystarczy smartfon, aplikacja żappka i aktywacja usługi Żappka Pay. Żappka Store wykorzystuje innowacyjną technologię opartą o AI, która powstała dzięki współpracy Żabka Future z amerykańską firmą technologiczną AiFi. Pierwszy taki punkt zlokalizowany jest na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

- Żappka Store to sklepy idealne do lokalizacji o dużym natężeniu ruchu. To miejsce, które zmienia rzeczywistość - zachwala Maciej Kawecki, który występuje w filmie sieci.

Koncept powstał w laboratorium technologicznym Grupy Żabka, w ramach którego tworzone są, testowane, a następnie wdrażane nowe rozwiązania cyfrowe. Jako pierwsi innowacyjną technologię Żappka Store mogli przetestować pracownicy oraz współpracownicy sieci Żabka. Teraz czas na klientów, dzięki którym będzie on nadal doskonalony i rozwijany.

W bezobsługowym Żappka Store początkowo znajdzie się w sumie ponad 300 różnych produktów, wśród nich słodycze, dania gotowe, przekąski słone i słodkie oraz napoje, a także gorąca, świeżo mielona kawa z ekspresu. W czasie ograniczeń pandemicznych w Żappka Store będzie mogła przebywać jedna osoba. W planach jest uruchomienie kolejnych Żappka Store w największych miastach w Polsce – drugi bezobsługowy punkt powstanie w Warszawie.

Przeczytaj także: KitKat w wersji wegańskiej w sklepach Żabka

Sieć prezentuje film, w którym szerzej opowiada o koncepcie Żappka Store: