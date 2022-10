Zarobki w Lidlu: Polska od 3 750 zł miesięcznie, Wielka Brytania 60 zł za godzinę

Niemiecki dyskonter Lidl w ciągu najbliższych pięciu miesięcy zatrudni w Wielkiej Brytanii 1000 pracowników opłacanych godzinowo w swoich nowych sklepach i magazynach.

Ile płaci Lidl w Niemczech?

Nowi rekruci będą zarabiać co najmniej 10,90 GBP (12,43 USD; 60, 27 zł) za godzinę poza Londynem i 11,95 GBP (66,08 zł) w sklepach zlokalizowanych wzdłuż autostrady M25.

Plany pojawiają się w czasie, gdy konkurencja o przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników zaostrza się na ciasnym rynku pracy w Wielkiej Brytanii w związku ze wzrostem kosztów utrzymania.

Ile płaci Lidl w Polsce?

Na początku października Lidl w Polsce podał, że chce zatrudnić ponad 1000 osób. Sieć wspiera rekrutację nowa kampanią pod hasłem „Jesteś LIDLealny? Dla nas tak!”. Firma oferuje m.in.: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość nauki języków obcych, prywatną opiekę medyczną, a także wysokie zarobki: wyższe niż średnie płace w sektorze handlowym.

Pracownicy sklepów zarabiają od 3 750 zł brutto do 4 600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pensja wynosi od 3 850 zł brutto do 4 800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy: od 4100 zł brutto do 5 050 zł brutto. Z kolei rozpoczynający pracę komisjoner towaru w magazynie otrzymuje pensję w wysokości od 4 350 zł brutto do 4 750 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu od 4 550 zł brutto do 5 000 zł brutto, a po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 4 800 zł brutto do 5 250 zł brutto.