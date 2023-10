Zarząd się cieszy, pracownicy marketów płaczą? Co oznaczałaby wygrana opozycji?

Wszystkie partie mają na sztandarach poprawę relacji z Unią Europejską. A to ma umożliwić uzyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy

Nowa koalicja chce odejść od pomysłu CPK, planuje duże zmiany w zakresie handlu w niedziele i zgodnie zapowiada wysokie i szybkie podwyżki w budżetówce. Trudno będzie jednak znaleźć konsensus w kwestiach podatkowych.

Zakaz handlu w niedziele do zmiany

Nowa koalicja zrezygnuje z części rozwiązań przyjętych przez Prawo i Sprawiedliwość. W czasie kampanii wszystkie trzy ugrupowania krytykowały pomysł Centralnego Portu Komunikacyjnego i zapowiadały odstąpienie od tego pomysłu. Niezadowolone były też z obecnego kształtu zakazu handlu w niedzielę. Koalicja Obywatelska chciała w całości z niego zrezygnować, pozostałe dwa ugrupowania znacząco go zluzować.

Trzecia Droga chce powrotu do dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Lewica domaga się 2,5 razy wyższego wynagrodzenia za pracę w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, a także prawa do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu w przypadku pracowników, którzy obecni nie są objęci zakazem pracy w niedzielę.

