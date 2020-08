Zarządca: Piotr i Paweł gotowy do spłaty wierzycieli

Jeszcze będą zamykać bo są duże dokładki nawet po 250 tys i więcej miesięcznie per sklep

No i sklepów PiP coraz mniej, własnie zamknęli sklep w Avenidzie w Poznaniu.

Prezes 2020-08-03 17:47:22

Czysta matematyka inwestor włożył we wrześniu 40mln euro i miało to być na układ i inwestycje w zatowarowanie sklepów o czym można było przeczytać w prasie.



I kwartał 70mln zł stary II podobnie.



Co Pan Filipiak miał z matematyki?Gdzie te pieniądze zostały zabezpieczone?Z jakich powodów Sąd odroczył zatwierdzenie?Czy Pan Filipiak ma Prezesów innych firm którym PIP zalega bardzo dużo pieniędzy za idiotów?