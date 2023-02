Zatrzymanie pracowników w firmie to największe wyzwanie detalistów

Jak dziś wygląda rekrutacja w sieciach handlowych?

Ewa Dawiec: Stopa bezrobocia jest w tej chwili w Polsce bardzo niska. Codziennie zmagamy się z wieloma wyzwaniami rekrutacyjnymi, jednak dzięki sprawdzonej strategii employer brandingowej, a także dobrej atmosferze pracy i unikalnej kulturze, którą cechuje duży szacunek dla pracowników, jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami.

Dział HR w Action cały czas rośnie, podążając za rozwojem firmy. W tym momencie skupiamy się na utrzymaniu planowanego wzrostu zatrudnienia pracowników w Polsce na poziomie 1000 nowych osób rocznie. Dlatego potrzebujemy przede wszystkim silnego zespołu HR, aby móc zatrudniać nowych współpracowników, a także zapewnić im wszystkim pracę w zdrowym środowisku, gdy już do nas dołączą.

Employer branding to bardzo złożony proces. Nie kończy się on w momencie, gdy nowy pracownik dołącza do firmy. Dla nas rekrutacja to dopiero początek. Dlatego, aby mówić o skutecznym employer brandingu, musimy przyjąć, że stanowi on całość - od rekrutacji, poprzez onboarding, aż po nieustannie trwający proces tworzenia relacji z pracownikiem i budowania całej kultury organizacji.

Presja płacowa w sieciach handlowych zawsze była na wysokim poziomie. Jak to wygląda obecnie?

ED: W Action Polska dostosowujemy poziom wynagrodzeń do wymagań rynku. Doskonale wiemy, że to właśnie wynagrodzenie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy zdecydujemy się na pracę w danym miejscu. Dlatego stale dbamy o ofertę płacową, aby była ona jak najbardziej atrakcyjna i przejrzysta dla naszych kandydatów.

Co jest dziś największym wyzwaniem dla HR, jeśli chodzi o tworzenie dobrego miejsca pracy w retailu?

ED: Zatrzymanie swoich pracowników to obecnie największe wyzwanie dla detalistów. Umożliwienie naszym pracownikom rozwoju razem z marką jest ważną częścią naszego sukcesu. Jesteśmy przekonani, że awanse wewnętrzne są motorem zaangażowania, długofalowej współpracy i dużym atutem Action już na etapie samej rekrutacji. Są też kluczem do zachowania DNA naszej marki przy tak dynamicznym wzroście, jednocześnie pozwalając na oferowanie wielu awansów, a także mobilności wewnętrznej. Przykładem takiej ścieżki rozwoju jest jeden z naszych Dyrektorów Regionalnych, który rozpoczął z nami współpracę jako pracownik pierwszego sklepu Action w Polsce. Takich historii jest wiele zarówno w obecnym zespole, jak i wśród pracowników, którzy są z nami od samego początku obecności Action w kraju.

Coraz częściej słyszymy o nagannych zachowaniach rozdrażnionych klientów w stosunku do pracowników handlu i obsługi. Jak pomagacie swoim pracownikom? Czy ten problem ma tendencję wzrostową?

ED: Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas jednym z priorytetów. Dlatego podczas szkoleń onboardingowych instruujemy ich, w jaki sposób nie ingerować w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, a także jak stawiać bezpieczeństwo swoje i klientów na pierwszym miejscu. W trakcie procesów onboardingowych prowadzimy również szkolenia z zakresu postępowania w sytuacjach agresywnych i przemocowych, wykorzystując symulacje niebezpiecznych sytuacji, aby szkolenie było jak najbardziej efektywne.