Zaufanie do sprzedawców żywności wzrosło w 2020 roku o 7 proc.

fot. shutterstock, zaufanie do sprzedawców żywności rośnie

Rolnicy to ciesząca się największym zaufaniem grupa w sektorze spożywczym – twierdzą dwie trzecie europejskich konsumentów. Zaufanie do sprzedawców detalicznych wzrosło o 7% w porównaniu do 2018 roku. Jednak mniej niż połowa konsumentów uważa, że detaliści, producenci lub organy rządowe działają w interesie publicznym - wynika z badania EIT Food.

Badanie przeprowadzone wśród 20 000 konsumentów z 18 krajów europejskich, w tym również z Polski wskazuje, że zaufanie do sektora spożywczego wzrosło w 2020 roku, jednak większość konsumentów nadal uważa, że sektor ten nie działa w interesie publicznym.

Tylko trzech z dziesięciu europejskich konsumentów jest zdania, że produkty spożywcze są produkowane w sposób zrównoważony – statystyka ta jest sprzeczna z rosnącym popytem na produkty przyjazne dla środowiska.

Raport pokazuje, że zaufanie konsumentów wzrosło na wszystkich szczeblach sektora spożywczego, a wraz z nim zaufanie do produktów żywnościowych, z przyrostem o 5%. Ze wszystkich podmiotów sektora spożywczego rolnicy cieszą się największym zaufaniem opinii publicznej, poza tym, dwie trzecie (67%) europejskich konsumentów deklaruje, że ufa rolnikom, podczas gdy tylko 13% nie ufa.

Sprzedawcy detaliczni są kolejną najbardziej zaufaną grupą, której ufa 53% konsumentów – wzrost o 7% w porównaniu do 2018 roku, potencjalnie ze względu na ich rolę w utrzymaniu dostaw żywności podczas pandemii COVID-19.

Jednocześnie mniej niż połowa konsumentów we wszystkich krajach (odpowiednio 47% i 46%) twierdzi, że ufa tym grupom. Tymczasem ponad jedna czwarta konsumentów (29% i 26%) aktywnie wyraża brak zaufania organom rządowym i producentom.



Jeśli chodzi o zaufanie do samych produktów spożywczych, 55% konsumentów uważa, że bezpieczeństwo żywności, ogólnie rzecz biorąc, poprawiło się – wzrosło o 8% w porównaniu do 2018 roku, w przypadku osób uznających, że żywność jest ogólnie bezpieczna.

Odnośnie zdrowia, pomimo że 71% osób twierdzi, że wybiera w miarę możliwości zdrowsze opcje, jednak mniej niż połowa (43%) europejskich konsumentów uważa, że produkty żywnościowe są ogólnie zdrowe. Zdrowa żywność jest szczególnie ważna dla Polaków, 60% konsumentów twierdzi, że zmienili produkty ze względów zdrowotnych, w porównaniu ze średnią europejską, która wynosi 47%.

Tymczasem tylko czterech z 10 (40%) konsumentów ma pewność, że kupowane przez nich produkty spożywcze są autentyczne, a nie fałszywe lub sztuczne.

Podobnie tylko trzech z 10 konsumentów (30%) jest przekonanych, że produkty żywnościowe są wytwarzane w sposób zrównoważony (czyli przyjazny dla środowiska, wydajny pod względem wykorzystania zasobów i w sposób odpowiedzialny etycznie), w porównaniu z 42%, którzy uważają sposób produkcji za niezrównoważony.

Jest to sprzeczne z wartościami konsumenckimi, ponieważ ponad trzy czwarte (76%) Europejczyków twierdzi, że czuje się zobowiązanymi do korzystania z produkcji przyjaznej dla środowiska, podczas gdy sześciu z 10 (60%) twierdzi, że mając wybór, kupują produkty zrównoważone – co wskazuje popyt konsumentów na produkty bardziej przyjazne dla środowiska.



Saskia Nuijten, dyrektor ds. komunikacji i zaangażowania publicznego w EIT Food, powiedziała:

„Wydarzenia z 2020 roku udowodniły konsumentom, jak ważna jest nasza infrastruktura żywnościowa, począwszy od przechowywania produktów na półkach supermarketów, a skończywszy na zgłębianiu się, w jaki sposób produkcja żywności wpływa na środowisko. Aby stworzyć przyszłościowy system żywnościowy, musimy umieścić konsumentów w centrum rozwoju, produkcji, dystrybucji i promocji żywności.