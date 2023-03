Zawiesza się Kaufland Card. Wiemy dlaczego klienci byli zirytowani

Dlaczego Kaufland Card się zawiesza?

- W pierwszych dniach startu programu lojalnościowego występowały tymczasowe problemy techniczne związane nie z samą aplikacją, a z przeciążeniem serwerów, co było spowodowane dużą liczbą rejestracji w tym samym czasie. Problem został niezwłocznie rozwiązany i obecnie klienci bez żadnych przeszkód mogą dołączyć do programu. Zainteresowanie programem jest bardzo duże, gdyż oferuje on szereg korzyści, w tym zniżki na wybrane produkty, punkty za każde zakupy, które można wymienić na kupony rabatowe czy elektroniczne podsumowanie zakupów, które w sposób transparentny pokazuje, ile pieniędzy zaoszczędziliśmy, używając Kaufland Card, informuje Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Jak informuje Kaufland Polska, klienci nie muszą się już denerwować, ponieważ systemy powinny działać już bez zarzutu. Przeciążenie wywołane "bumem" na nowy program lojalnościowy już się się unormowało i systemy będą działać bez zarzutu.