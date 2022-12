Zbyt duże promocje na żywność? Holendrzy mogą ich zakazać

Członkowie parlamentu zwrócili się do rządu o stworzenie przepisów, które zapobiegną zbytniemu spadkowi cen produktów rolnych. Ich zdaniem promocje powinny być duże tylko wówczas, gdy zbliża się data przydatności do spożycia, ponieważ pomaga to zapobiegać marnowaniu żywności, a nie powodować to zjawisko.

Holendrzy szukają inspiracji w ustawie alkoholowej z 2021 r., która stanowi, że napoje alkoholowe nie mogą być przecenione o więcej niż 25%. Politycy wskazują również na Francję, Belgię i Szwajcarię, które już mają przepisy mające na celu zwalczanie podbijania cen żywności. Rząd zamierza pochylić się nad tą kwestią.