Zdrowie, bezpieczeństwo i natura to najsilniejsze trendy w merchandisingu 2021

fot. Paweł Waśko, ASM Sales Force Agency

Pandemiczny rok zweryfikował trendy, przekonania i sposoby postępowania konsumentów. Jedną z dziedzin, która szybko musiała dostosować się do nowych wzorów zachowań jest merchandising i visual merchandising. Liderzy rynku od dawna wiedzą, że aby skutecznie dotrzeć do klientów, muszą postawić na emocje, personalizację oraz indywidualne podejście. Wśród nowych trendów dostrzegli także podkreślanie walorów zdrowotnych, poszanowanie natury i odwoływanie się do zrównoważonego rozwoju.

Przyzwyczajenia konsumentów zmieniły się w trakcie pandemii, ewoluując w kierunku poszanowania środowiska naturalnego oraz dbania o zdrowie i większe bezpieczeństwo. Te trendy były obecne już wcześniej, ale w ostatnich miesiącach zdecydowanie zyskały na znaczeniu. Pojęcie zdrowia uległo przedefiniowaniu, to już nie tylko brak oznak choroby, ale także ogólne samopoczucie i profilaktyka. Konsumenci bacznie zwracają uwagę na to, jak się odżywiają, jakie produkty wybierają, analizują etykiety, sprawdzają nawet informacje, gdzie i jak dana żywność została wyprodukowana. Wzrosła świadomość tego, że to jak się czujemy i ile energii mamy na co dzień, w dużej mierze zależy od tego, co ląduje na naszych talerzach. Konsumenci świadomie dokonują wyborów przy sklepowych półkach, dlatego tak istotne jest eksponowanie wartości i emocji, które zaspokoją rozbudzone w ostatnich miesiącach potrzeby.

Produkty powstające z poszanowaniem środowiska

W ślad za zdrowiem i bezpieczeństwem żywności idzie poszanowanie środowiska naturalnego. Nikogo nie trzeba już przekonywać, że człowiek i jego działalność wywierają ogromny wpływ na naszą planetę i jej zasoby, które kiedyś się wyczerpią. Stąd wszelkie modyfikacje postępowania, wdrażanie procedur i modeli, dzięki którym ograniczamy wykorzystanie naturalnych surowców zyskują na znaczeniu. Słowa klucze to: Reduce, Reuse, Recycle and Repeat (redukuj, użyj ponownie, przetwarzaj i powtarzaj). Liczba osób, konsumentów, którzy zdają sobie z sprawę z ogromnego wpływu produkcji żywności na środowisko systematycznie rośnie. To właśnie oni, dokonując świadomych wyborów przy kasie lub sklepowych półkach, mają coraz większy wpływ na ofertę producentów oraz jej prezentowanie w sieciach handlowych. Jakie rozwiązania warto więc wziąć pod uwagę planując skuteczny merchandising? Po pandemicznych obostrzeniach w handlu nie ma już prawie śladu, podobnie sytuacja wygląda ze wsparciem hostess w sklepach. Na ograniczenia w kontaktach między ludźmi nałożyły się także kłopoty z niedoborem personelu. Dlatego duzi producenci byli zmuszeni zastąpić hostessy swoimi ekspertami, opiekunami sieci i linii produktów. To na nich spoczywa teraz obowiązek dbania o właściwą ekspozycję towarów oraz przekazywanie bieżącej informacji o tym, co dzieje się w poszczególnych sieciach handlowych. - Maleje rola przedstawicieli handlowych, a wzrasta opiekunów, „merchów”, którzy stają się niezbędnym ogniwem łączącym producentów i ich ofertę w sieciach wielkopowierzchniowych z potrzebami klientów. To te osoby, często outsourcowane z wyspecjalizowanych w tym kierunku firm skutecznie dbają o właściwe prezentowanie towarów i przekazywanie bieżących informacji do producentów - mówi Paweł Waśko z ASM Sales Force Agency.