Zerowy VAT na produkty spożywcze - to pomysł posłów na szalejącą inflację

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku br. wzrosły o 6,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc.

PIE prognozuje "jeszcze szybszy wzrost cen w nadchodzących miesiącach". W odpowiedzi na szalejącą inflację posłowie proponują: wprowadzenia "0" stawki VAT na produkty spożywcze lub obniżenia stawki VAT z 23% do 20% i powrót do stawki 7%.

Zerowy VAT dla spożywki

29 października do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Dokument dotyczy wprowadzenia "0" stawki VAT na produkty spożywcze. Autorami projektu są posłowie Koalicji Polskiej.

Ustawa wprowadziłaby zerowy VAT dla następujących produktów spożywczych:

- Mięso i podroby jadalne

- Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne

produkty pochodzenia zwierzęcego

- Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

- Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub

melonów

- Produkty tradycyjne, o których mowa w ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

W uzasadnieniu projektu czytamy: (...) Eksperci podkreślają, że ceny w sklepach będą rosły, w ujęciu rocznym w IV kwartale br. żywność może być droższa o 10-12%, choć obecne ceny już i tak są bardzo wysokie. Analiza cen wyraźnie wskazuje na podwyżki wielu podstawowych produktów, mięso podrożało średnio o 32,6%, mimo wyraźnego spadku cen wieprzowiny za co odpowiada rozprzestrzeniający się po Polsce ASF. Warzywa podrożały średnio o 17,8%. Cena nabiału rok do roku jest wyższa o 15,2%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne polskie gospodarstwo domowe na żywność przeznaczała 27,77% ogółu wydatków konsumpcyjnych. Jeśli ceny nie przestaną rosnąc polskiego konsumenta nie będzie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Projektodawcy proponują obniżenie stawki podatku VAT co będzie przeciwdziałało negatywnym zjawiskom cenowym, przyczyni się do racjonalizowania kosztów ponoszonych przez konsumentów oraz popularyzacji zdrowej, tradycyjnej żywności.(...)".

Obniżenie VAT

Tego samego dnia do Sejmu wpłynął projekt ustawy grupy posłów Polska 2050 o nazwie "o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług". Dotyczy on obniżenia stawki VAT z 23% do 20% i powrót do stawki 7% oraz uchylenia przepisów pozwalających na czasowe podwyższenie VAT.