Zerowy VAT: Stokrotka obniży ceny 12 tysięcy artykułów

Posłowie zdecydowali, że podatek VAT ma zostać czasowo zmniejszony do zerowej stawki na wszystkie produkty spożywcze, na które do tej pory obowiązywała stawka 5%. W przypadku sklepów Stokrotka oznacza to, że wiele artykułów spożywczych, w tym te bardzo często kupowane jak pieczywo, produkty mleczarskie czy warzywa i owoce, będzie dostępnych w niższych cenach. Tak będzie we wszystkich ponad 800 sklepach sieci Stokrotka.

Ponad 12 tysięcy artykułów spożywczych w niższych cenach

– Jako sieć zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego w związku z zapowiadanym zmniejszeniem podatku VAT podjęliśmy decyzję, że obniżamy ceny produktów w naszych sklepach. Dzięki temu klienci będą mogli znaleźć w całej sieci Stokrotka ponad 12 tysięcy artykułów spożywczych w atrakcyjnych, niższych cenach – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Przypomnijmy, że również sieci Aldi i Lidla zapowiedziały obniżki. Sieci poinformowały, że w kieszeniach ich klientów zostanie więcej pieniędzy, obaj dyskonterzy obniżą ceny około 2 tys. produktów.