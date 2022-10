Zimą sklepy otwarte tylko do 20? Pomysły na kryzys energetyczny

Jak na kryzys energetyczny przygotowują się sieci handlowe?

Kilka dni temu w rozmowie z PAP Biznes dyrektor generalny sieci Netto - Hugo Mesquita - powiedział, że już przed kryzysem energetycznym spółka planowała kilka inwestycji we własne źródła energii, ale teraz planuje przyśpieszyć te działania.

Netto: Nowe drzwi do lodówek, krótsze godziny otwarcia, zmniejszenie oświetlenia

"Będziemy instalować panele fotowoltaiczne w obrębie sklepów i centrów dystrybucji. Będziemy też podejmować działania służące oszczędzaniu energii: instalować drzwi do lodówek, zmieniać ogrzewanie sklepów, zmniejszać oświetlenie, być może zimą skracać godziny otwarcia w niektórych lokalizacjach" - powiedział Mesquita.

Kaufland: Technologia odzysku ciepła odpadowego

Sieć Kaufland w rozmowie z portalspozywczy.pl również przyznaje, że nami trudna zima. - W codziennej działalności przykładamy dużą wagę do energooszczędnych rozwiązań. W tym roku zakończyliśmy proces wymiany oświetlenia na LED-owe we wszystkich naszych sklepach. Standardem w nowych i zmodernizowanych placówkach są szklane drzwi i przesuwne pokrywy stosowane w meblach chłodniczych, które zapobiegają utracie energii, a także zwiększają komfort zakupów. Inwestujemy również w technologię odzysku ciepła odpadowego, która umożliwia nam pokrycie nawet 80% zapotrzebowania na ciepło w okresie zimowym. Na dachach swoich sklepów sieć sukcesywnie montuje panele fotowoltaiczne. W tym roku podpisano także umowę z dostawcami, aby pokryć 100 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną w sklepach, centrali i magazynach energią pochodzącą z odnawialnych źródeł - mówiła Maja Szewczyk z Kauflandu.

Aldi też skraca godziny otwarcia

Podobny pomysł oszczędzania energii jak Netto ma niemiecki dyskonter Aldi. Niedawno Aldi Nord poinformowało, że od listopada skróci godziny otwarcia wielu sklepów. - Aldi Nord jest pierwszym sprzedawcą żywności w Niemczech, który dostosowuje godziny otwarcia wielu sklepów, a tym samym aktywnie uczestniczy w oszczędzaniu energii - poinformowała firma na Twitterze.

Od 1 listopada sklepy zostaną zamknięte o godzinie 20. Zmienione godziny otwarcia będą początkowo obowiązywać w sezonie zimowym 2022/2023. Czy wiosną zostaną wydłużone? Tego detalista jeszcze nie wie.

E.Leclerc weryfikuje plan

W sierpniu prezes sieci Sieć E.Leclerc mówił nam, że detalista opracował plan działania, ale wobec kolejnych podwyżek musiał go zweryfikować.

- Na giełdzie energii elektrycznej cena dochodzi do 1700 zł za MWh, co stanowi szalony wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Detaliści muszą się zastanowić co w takim przypadku zrobić, przeanalizować wszystkie procesy, zastanowić się jak oszczędzać prąd i gaz. Opracowaliśmy plan działania już na początku roku, ale wobec tych podwyżek musieliśmy go zweryfikować. Poza inflacją musimy patrzeć na nasze koszty operacyjne i je ograniczać. Energia stanowi ich dużą część. Oświetlenie, urządzenia chłodnicze, klimatyzacja, piece w sklepach - te urządzenia pobierają dużo energii. Tym parametrom trzeba się bardzo dokładnie przyglądać - mówił Jean-Philippe Magre, prezes zarządu E.Leclerc.

Poradnik energetyczny dla centrów handlowych

Polska Rada Centrów Handlowych przygotowuje dla swoich członków poradnik energetyczny, który na bazie najlepszych praktyk wskazuje jak centra handlowe mogą oszczędzać energię i redukować straty ciepła. To cały katalog działań dotyczący oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, zużycia i podgrzewania wody, automatyzacji procesów, zmian organizacyjnych czy ekologicznych rozwiązań. Wprowadzane w przemyślany i skoordynowany sposób, we współpracy właścicieli obiektów i ich najemców, mogą realnie zmniejszyć wydatki energetyczne centrów handlowych.