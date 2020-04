Zmiana w radzie nadzorczej Makro i wyniki za 2019 rok

20 kwietnia w KRS spółki Makro Cash and Carry Polska zarejestrowano zmianę polegającą na wykreśleniu z rady nadzorczej Eddiego VANHILLE i wpisaniu do rady Oliviera VAN DEN BOSSCHE.

W roku 2019 spółka osiągnęła przychód w wysokości 6.518,8 mln zł oraz zysk netto w

wysokości 30,1 mln zł co stanowi poprawę do roku poprzedniego o 14,5 mln zł. Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wynagrodzenia członków zarządu wzrosły z 7,6 mln zł w 2018 roku do 11,2 mln zł w 2019 roku.

Spółka planuje kontynuowanie dotychczasowej działalności podstawowej oraz rozwój

usługi dostarczania towarów do klientów profesjonalnych oraz dalszą profesjonalizację

swojej działalności poprzez koncentrację na klientach z segmentu HoReCa i handlu

detalicznego. Spółka w tym celu nadal inwestuje w szkolenia sprzedażowe dla

wszystkich pracowników oraz kontynuuje reorganizację logistyki poprzez dystrybucję

towarów za pośrednictwem platform logistycznych ponadto wdrożyła światowej klasy

systemu JDA z funkcjonalnością centralnego zamawiania towarów - napisano w sprawozdaniu finansowym spółki.

Przeciętne zatrudnienie w okresie październik 2018 – wrzesień 2019 w Makro wyniosło

4.770 osób.