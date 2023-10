Znaleźli sposób na oszustwa przy kasach samoobsługowych. To bardzo proste

Brytyjskie supermarkety walczą z oszustwami przy kasach samoobsługowych. Co robią? Instalują lustra. Ponoć już w 1976 roku przeprowadzono psychologiczne badanie dowodzące, że skłaniają one oszukujące osoby do zastanowienia się nad swoim działaniem - podaje rmf.fm