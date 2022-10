Znicze z Biedronki w promocji. Ponad 1800 sklepów otwartych do 23

Biedronka utrzymuje dłuższe godziny otwarcia placówek w dniu poprzedzającym Wszystkich Świętych. Ponieważ jednak w niedzielę niehandlową, 30 października wszystkie placówki sieci będą zamknięte (tradycyjnie z wyjątkiem zlokalizowanych na dworcach kolejowych i autobusowych) w niezbędne zakupy warto zaopatrzyć się w dni poprzedzające święto, a będzie to możliwe w ponad 3300 placówkach na terenie całego kraju z czego ponad 1800 będzie otwartych do godziny 23 lub dłużej, a pozostałe w większości do godz. 22.

Promocja na znicze w Biedronce

Biedronka przygotowała specjalną ofertę zniczy i artykułów nagrobnych w atrakcyjnych cenach. Od czwartku, 27 października do soboty, 29 października obowiązywać będzie promocja na znicze 5+2 gratis. Przy zakupie 7 produktów na jednym paragonie z kategorii znicze z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka klient otrzyma rabat o wartości 2 najtańszych produktów.