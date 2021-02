ZPPHiU: Do centrów handlowych przychodzi się teraz po zakupy, a nie dla atmosferty

Nasza branża tonęła. Dziś porównujemy ostatnie dni do oddechu zaczerpniętego przez tonącego - pozwolono nam płynąć i łapiemy oddech” – komentuje Zarząd ZPPHiU.

Niekonsekwencje związane z pomocą rządową - w tym brak wsparcia dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do zaniechania działalności, niejednoznaczne regulacje dotyczące rozliczeń czynszów za okresy lockdownów i związane z tym konsekwencje w relacjach z udostępniającymi przestrzeń handlową, zmiana w funkcjonowaniu centrów handlowych i zwyczajach konsumenckich to wszystko sprawia, że perspektywa biznesowa jest mglista.

Pierwsze dni po odmrożeniu pozwalają zauważyć efekt odroczonych zakupów. Klienci pojawiają się w centrach, by zaspokoić swoje odkładane potrzeby ale ewidentnym jest, że przychodzą pojedynczo i w konkretnym celu. Odwiedzalność jest niższa niż w podobnych okresach w ubiegłym roku, choć równocześnie poprawia się konwersja, co wzmacnia tezę, że do sklepu przychodzi się dziś po coś konkretnego a nie dla atmosfery i klimatu spędzania czasu w centrum handlowym.

ZPPHiU zwraca po raz kolejny uwagę, że wyśrubowane czynsze wymagane od korzystających z powierzchni handlowych w centrach powinny być adekwatne do realiów, które nastały w wyniku pandemii. Temat negocjacji i regulacji systemowych w tym zakresie jest teraz palący dla pracodawców z sektora nadal głęboko zagrożonego upadłościami, a tym samym zwolnieniami.

„Staramy się być optymistyczni, ale sytuacja nie wygląda dobrze. Centra nie są otwarte kompletnie – pozbawione części gastronomicznej i rozrywkowej odbiegają zdecydowanie od tego, do czego przyzwyczailiśmy się przez lata poprzedzające pandemię. Potrzebujemy czasu, żeby odpracowywać gigantyczne straty a czynsze stanowią obciążenie, z którym nie możemy się pogodzić w takim wymiarze, jak obecnie” – deklaruje Zarząd ZPPHiU.