Zwalniani pracownicy Auchan otrzymają odprawy

Auchan rozmawia nt. zwolnień z pracownikami, fot. Shutterstock

Auchan Retail Polska pod koniec lipca podjęło decyzję o zamknięciu sklepów w Grudziądzu i Lubinie. Wiadomo, że zwolnienia grupowe mogą objąć do 284 osób, czyli wszystkich zatrudnionych. Związkowcy potwierdzili, że zwalniani pracownicy otrzymają takie same odprawy, jak osoby które straciły pracę w Dąbrowie Górniczej oraz w Mysłowicach.

Jak informowali w lipcu przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Auchan Polska w toku negocjacji zgodził się na odprawy w wysokości: jednomiesięcznej pensji (ustawowe) plus 3000 zł dla pracowników ze stażem do 2 lat, dwóch miesięcznych pensji plus 5500 zł dla osób, które mają staż od 2 do 8 lat i trzech miesięcznych pensji plus 8500 zł dla osób pracujących jeszcze dłużej. Zarząd sieci przystał także na propozycję objęcia zwalnianych pracowników pakietem Allianz Zdrowie za 1 gr (podstawowym) przez dodatkowe trzy miesiące od momentu ustania umowy.

Wynegocjowane warunki dotyczyły łącznie 293 osób zatrudnionych w Auchan Mysłowice oraz Dąbrowa Górnicza. Planowany termin zamknięcia sklepów dla klientów to 30 sierpnia br.

- Wagę tego porozumienia możemy docenić w przyszłości, nie są to ostatnie likwidowane sklepy Auchan w Polsce. Auchan Polska Sp. z o.o. nie potwierdza, ani nie zaprzecza - podali wówczas związkowcy.

Przypuszczenia okazały się prorocze. Sklepy w Grudziądzu i Lubinie zostaną zamknięte 27 września br. Nie wiadomo, czy wszyscy pracownicy stracą pracę, część z nich może zostać przeniesiona do innych sklepów w regionie.

- Auchan w Porozumieniu z Partnerami Społecznymi wypracowało pakiet socjalny dla pracowników zamykanych sklepów. O jego szczegółach, w tym o odprawach, informowani są pracownicy

zamykanych sklepów - poinformowała nas sieć.

W Polsce na koniec 2019 roku działały 74 hipermarkety Auchan, 27 sklepów convenience oraz 5 ultra convenience, czyli 106 sklepów. W 2018 sieć zamknęła hipermarket w Zgorzelcu, a w 2016 hipermarket w CH Fort Wola w Warszawie. Planowane zamknięcia zmniejszą pulę hipermarketów do 70.