Związkowcy organizują protest w obronie praw pracowniczych kobiet w Kauflandzie

To trzecia manifestacja Jedności Pracowniczej. Wcześniej miała odbyć się 15 lutego, jednak z uwagi na zaplanowane negocjacje, związkowcy protest zawiesili. Pomimo rozmów strony nie doszły do porozumienia. Związkowcy zapowiedzieli, że najpóźniej w maju rozbiją szare miasteczko namiotowe i będą protestować bezterminowo do skutku. W pozostałych postulatach strona społeczna domaga się między innymi zwiększenia zatrudnienia w marketach i centrach dystrybucji oraz wzrostu wynagrodzeń o 600 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w Kaufland.

18 lutego przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu miała miejsce konferencja, na której związkowcy odpowiadali na zarzuty formułowane przez zarząd firmy i relacjonowali dotychczasowe rokowania w sprawie sporu zbiorowego. Związek wsparły posłanki Klubu Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Paulina Matysiak i Katarzyna Ueberhan.

Związkowcy wskazują, że prowadzone rokowania z zarządem utknęły w martwym punkcie. - Nie ma ze strony spółki Kaufland żadnej woli współpracy, żeby poprawić sytuację pracowników, dlatego nie poprzestajemy na naszych dotychczasowych działaniach - relacjonował w czasie konferencji Wojciech Jendrusiak, przewodniczący związku.

Działający w sieci handlowej Kaufland Polska związek zawodowy "Jedność Pracownicza" w ostatnich tygodniach zorganizował dwie pikiety pracownicze pod wrocławską siedzibą firmy. Związkowcy w ten sposób chcieli zwrócić uwagę opinii publicznej na niskie płace, nieprzestrzeganie przez pracodawcę praw pracowniczych oraz niechęć do podjęcia dialogu ze związkiem i pracownikami.

- Jesteśmy dzisiaj z pracownikami, pracownicami Kauflandu, ale tak naprawdę wypowiadamy się z solidarnością i wsparciem wobec wszystkich pracownic i pracowników w handlu, ponieważ wiemy jak wiele firm, jak wiele przedsiębiorstw wciąż nie w pełni respektuje prawa pracownicze, a przede wszystkim nie traktuje pracowników i pracownic tak, jak na to zasługują - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy.

Trzecia demonstracja planowana na wtorek 15 lutego nie doszła do skutku. Związkowcy przełożyli ją z powodu podjęcia przez Kaufland rokowań ze związkiem. Zarząd Kaufland Polska zaproponował spotkanie 18 lutego. Zaraz po spotkaniu odbyła się konferencja. Wcześniej jednak zarząd firmy złożył pozew o naruszenie dóbr osobistych, których rzekomo mieli się dopuścić związkowcy. Z tego powodu Jedność Pracownicza złożyła również odpowiedź na pozew w Sądzie Okręgowym.