Związkowcy: Skala zwolnień grupowych w Carrefour Polska może być większa, niż oficjalnie podano

fot. shutterstock

Skala zwolnień grupowych w sieci Carrefour może być znacznie większa niż podaje pracodawca – twierdzi „Solidarność”. Dodatkowo związkowcy wskazują, że pracownicy, którzy zostaną w firmie, muszą się liczyć z pogorszeniem warunków pracy i obniżką wynagrodzeń.

Przypomnijmy, Carrefour Polska poinformował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. W opublikowanym komunikacie sieć podała, że redukcje mają objąć ok. 400 osób, czyli 3 proc. ogółu zatrudnionych i będą dotyczyć głównie kadry menedżerskiej i pracowników średniego szczebla.

Jednak w ocenie „Solidarności” działającej w tej sieci handlowej rozmiary zwolnień mogą być znacznie większe. – Te 400 osób pojawia się tylko w przekazie medialnym spółki. W oficjalnym piśmie przekazanym związkom zawodowym ta liczba nie pada. Jest tam natomiast informacja, że restrukturyzacja dotknie wszystkich zatrudnionych. Pracodawca zamierza zwolnić część pracowników, a reszcie zmienić stanowiska pracy i wynagrodzenia. Oczywiście należy się spodziewać, że będą to zmiany na gorsze. Jeśli ktoś nie zgodzi się na obniżkę, dostanie wypowiedzenie – mówi Paweł Skowron, przewodniczący „Solidarności” w Carrefour Polska.



W ocenie Pawła Skowrona powodem zmian jest wyłącznie chęć ograniczenia kosztów, co na pewno nie wpłynie na poprawę jakości obsługi klientów. – Zmiana organizacji stanowisk w sklepach ma polegać po prostu na wprowadzeniu wielozadaniowości. Pracownik nie będzie już odpowiedzialny za swój dział czy obsługę kasy, ale będzie robił wszystko, a do tego ludzi na zmianie będzie jeszcze mniej niż obecnie – wskazuje przewodniczący.



„Solidarność” nie wyklucza protestów przeciwko planowanej przez pracodawcę reorganizacji, która w ocenie związku doprowadzi do obniżenia wynagrodzeń i pogorszenia warunków pracy w sklepach sieci.