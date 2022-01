Związkowcy w Kauflandzie zmodyfikowali swoje żądania. 600 a nie 800 zł podwyżki

Związkowcy zaapelowali do władz Kauflandu o zaprzestanie działalności antyzwiązkowej. - Nie damy się zastraszyć, liczba członków rośnie i widać potrzebę zmian. Chcemy uczciwych wynagrodzeń oraz domagamy się wypracowania odpowiednich warunków pracy dla osób zatrudnionych w marketach i magazynach Kaufland. Wtorkowe spotkanie przebiegło spokojnie, nie zabrakło jednak emocji. Zarząd Kauflandu od razu zastrzegł, że spotkanie nie jest przedmiotem rokowań. Przewidzieliśmy taki ruch i przed spotkaniem podjęliśmy odpowiednie decyzje. Zmodyfikowaliśmy też nieco nasze postulaty, aby w ten sposób nawiązać nić porozumienia z pracodawcą. – mówi Wojciech Jendrusiak.

Na podstawie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych związkowcy wystąpili z żądaniami:

- wzrostu wynagrodzeń o 600 zł brutto od dnia 01.02.2022 r. Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w Kaufland Polska Markety

- zwiększenia zatrudnienia w centrach dystrybucyjnych oraz marketach

- zatrudnienia pracowników w przypadku długotrwałej absencji chorobowej lub urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego

- zaprzestania dyskryminacji płacowej pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego

- utrzymania premii frekwencyjnej w całości w przypadku wzięcia urlopu na żądanie

- powołania transparentnej Komisji Antymobbingowej

- zaprzestania zatrudniania pracowników na część etatu, jeśli osoba będzie chciała pracować w wymiarze pełnego etatu

- zaprzestania rozliczania-karania pracowników za ilość zeskanowanych produktów

- poszanowania wolności związkowych

- przestrzegania prawa pracy.

- Dajemy spółce szanse w ten sposób by usiąść do stołu i rozmawiać -mówi Jolanta Żołnierczyk. Czas realizacji postulatów określiliśmy na dzień 24 stycznia 2022 r. Jako strona związkowa chcemy osiągnąć z zarządem Kauflandu kompromis. Jeżeli we wskazanym terminie spółka nie wywiąże się z naszych postulatów wtedy znów usiądziemy do stołu, tym razem w zakresie sporu zbiorowego, bo tylko przy stole jesteśmy w stanie wypracować odpowiednie rozwiązania, których oczekują od nas pracownicy. Związkowcy nadal będą kontynuować manifestacje. Póki co termin zgromadzenia w lutym nie jest jeszcze znany - wskazuje przedstawiciele Jedności Pracowniczej.

6 grudnia 2021 a potem 11 stycznia 2022 r. związkowcy organizowali manifestacje, w których domagali się podwyżek i poprawy warunków pracy. Upominali się także o Wojciecha Zawadzkiego, pracownika wrocławskiego marketu, zwolnionego ich zdaniem za za aktywność związkową.