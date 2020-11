Związkowcy z Carrefour Polska chcą "dodatku covidowego"

fot. shutterstock

Związkowcy z Carrefour Polska postulują o przyznanie pracownikom sieci dodatku do pensji na czas trwania pandemii.

- Organizacja związkowa z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 oraz wysokie ryzyko zakażenia pracowników w naszych sklepach, wystąpiła do zarządu Carrefour Polska o przyznanie dodatku dla pracowników w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - napisał Paweł Skowron, przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” w Carrefour Polska.

Przypomnijmy, że niedawno o taki sam dodatek wnioskowali związkowcy z sieci Biedronka.

- Wnosimy do pracodawcy o rozważenie wprowadzenia dodatku do pensji w kwocie 1500 zł brutto na każdy etat, na okres trwania pandemii, dla pracowników świadczących pracę, w obecnym, trudnym czasie epidemii, narażając swoje zdrowie i życie podczas wypełniania obowiązków pracowniczych - taką prośbę do Jeronimo Martins wystosowały trzy związki zawodowe.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

W trzecim kwartale br. sprzedaż grupy Carrefour w Polsce wyniosła 498 mln euro, co oznacza spadek sprzedaży LfL o 1,4 proc. Po 9 miesiącach br. sprzedaż w Polsce ukształtowała się na poziomie 1,5 mld euro (wzrost LfL o 0,9 proc.).