Zwolnienia za skorzystanie z "błędu promocji" w Biedronce

Judyta 2020-05-21 17:45:34

ciemiężony pracownik kas i wyzyskujący go kierownik z centrali - jakiś żart! Umowa o pracę to porozumienie obu stron! na wstępie znasz zakres obowiązków i stawkę- chcesz to pracujesz, nie chcesz - szukasz czegoś innego. A jak masz aspiracje na wyższe stanowisko daj coś więcej od siebie poza narzekaniem, że inni mają lepiej. Jak widać ma przykładzie Biedronki, czasami cwaniaków spotyka kara, brawo! Jak można okradać swoje miejsce pracy!?