Zwolniona dyscyplinarnie związkowczyni wraca do pracy w Kauflandzie

Za uniemożliwienie działalności SIP wyrok skazujący usłyszał menedżer marketu Kaufland w Gryficach. Jolantę Żołnierczyk, wiceprzewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Jedność Pracownicza i Społeczną Inspektor Pracy zwolniono rok temu. Kilka miesięcy później związek zawodowy Jedność Pracownicza stanął po stronie pracodawcy i wykreślił ją ze swoich struktur, odmawiając pomocy. Wtedy powstała Międzyzakładowa Organizacja OPZZ Konfederacja Pracy, która w krótkim czasie stała się największym związkiem w spółce. Jolanta Żołnierczyk jest działaczką OPZZ konfederacja Pracy w Kauflandzie, która wspierała ją w walce o powrót do pracy. Związek walczy także o rekompensaty dla matek, które były dyskryminowane wyłącznie za to, że urodziły dziecko. Proceder trwał blisko 10 lat, a spółka mogła zaoszczędzić w ten sposób nawet miliony złotych.

Sąd Rejonowy w Żywcu nakazał Kauflandowi zatrudniać Jolantę Żołnierczyk do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w jej sprawie. Wiecie, co to oznacza? Że prawo w końcu zaczyna chronić pracowników przed zbójeckimi praktykami wielkich korporacji. Że przepisy, które przygotowaliśmy i o uchwalenie których skutecznie walczyliśmy wraz z posłem Maciej Konieczny działają a sądy już wydają na ich mocy zabezpieczenia chroniące pracowników. Że walka związków zawodowych, odwaga działaczy i działaczek i solidarna współpraca przy tworzeniu prawa i walce o jego egzekwowanie naprawdę mają sens - skomentowała posłanka Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Międzyzakładowa Organizacja OPZZ Konfederacja Pracy w sporze zbiorowym z Kaufland Polska

- Domagamy się podwyżek, zwiększenia zatrudnienia, oraz podniesienia

odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do poziomu

ustawowego. Pomimo naszych próśb i wezwań do rokowań, pracodawca narusza prawo nie stosując się do zapisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i unika obowiązkowi ich podjęcia. Na tę okoliczność powstał protokół rozbieżności - informuje organizacja.

Międzyzakładowa Organizacja OPZZ Konfederacja Pracy wystąpi do

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wyznaczenia

mediatora. Teraz mediacje w zakresie trwającego sporu zbiorowego będą

odbywały się w obecności mediatora wyznaczonego przez ministra.

Związkowi zawodowemu w trakcie mediacji przysługuje prawo do

przeprowadzenia strajku ostrzegawczego w całym kraju, organizacja liczy jednak, że zarząd Kauflandu zrozumie, że naruszanie polskich przepisów prawa nie wpływa korzystnie na wizerunek firmy i podejmie mediacje dla dobra spółki i wszystkich pracowników.

Międzyzakładowa Organizacja OPZZ Konfederacja Pracy domagamy się:

- wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika zatrudnionego w spółce o 1200 zł ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r.

- zwiększenia zatrudnienia o 30% na stanowiskach niemenedżerskich w

sklepach spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r.

- podniesienia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do

poziomu ustawowego