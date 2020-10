Zwrot akcji w Carrefour Polska - nie będzie zwolnień grupowych!

fot. materiały prasowe

1 października centrala Carrefour Polska ogłosiła, że firma wstrzymuje się z planowanymi zwolnieniami grupowymi, jak i szeroko zakrojoną restrukturyzacją dotyczącą pracowników.

Sieć nie podała powodów swojej decyzji. Z pewnością jest ona związana m.in. z brakiem porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie procesu przeprowadzenia zwolnień, wynikami finansowymi sieci (nie tylko na polskim rynku) czy nieodpowiednią oceną możliwości przeprowadzenia zmian w tak krótkim czasie.

Przypomnijmy, niedawno sieć w oficjalnym zawiadomieniu o planowanych zwolnieniach grupowych podała, że będzie przeprowadzać zwolnienia grupowe, które obejmą ok. 400 osób z kadry średniego szczebla w hipermarketach czyli koło 3% zatrudnionych w Carrefour Polska. Wiemy, że sieć chciała także zmienić warunki pracy i wynagradzania pracownikom, którzy nie byli ujęci w tym zawiadomieniu. Z ostatnich doniesień wynikało, że tylko na Mazowszu sieć chce zmienić umowy 4 tys. osób. W ocenie związkowców powodem zmian była wyłącznie chęć ograniczenia kosztów, co na pewno nie wpłynie na poprawę jakości obsługi klientów w sklepach.

Tydzień temu przedstawiciele sieci spotkali się ze związkowcami, nie doszło jednak do porozumienia. Obecnie strony ustalają termin następnego spotkania.

Przychody spółki Carrefour Polska za 2019 rok wyniosły 8,295 mld zł w porównaniu do 7,937 mld zł rok wcześniej. Zysk netto to 81,3 mln zł (ok. 60 mln zł rok wcześniej). W planach na rok 2020 spółka ma otwarcie 1 supermarketu oraz 104 sklepów osiedlowych działających na podstawie umowy franczyzy oraz rozwijanie internetowego kanału dystrybucji.