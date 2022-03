Żywność od Marks & Spencer w punktach Costa Coffee

Współpraca rozpocznie się 3 marca i obejmie wprowadzenie 33 tzw. klasyków M&S Food, od owsianki, kanapek i sałatek po Yumnuts i Percy Pigs.

Produkty będą dostępne w ponad 2500 punktach Costa Coffee oraz w usłudze Click-and-Collect.

Współpraca z M&S Food jest częścią ambicji Costa Coffee, aby stać się pierwszym wyborem dla klientów kupujących jedzenie i kawę "w drodze".

„Połączenie pysznej, doskonałej jakości M&S Food z największą w kraju siecią kawiarni jest świetną wiadomością dla klientów", powiedział Stuart Machin.

Asortyment M&S ​​Food będzie również dostępny w ramach stałej współpracy Costa Coffee z aplikacją zapobiegającą marnowaniu żywności, Too Good To Go.

Przypomnijmy, że w Polsce produkty M&S ​​Food oferuje e-sklep Frisco.pl