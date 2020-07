Browar Brodacz uruchamia sklep stacjonarny

Browar Brodacz radzi sobie w czasie kryzysu, fot. mat. pras.

Browar Brodacz w marcu uruchomił sklep online z produktami trójmiejskich rzemieślników, teraz otwiera pierwszy sklep stacjonarny.

Stacjonarny sklep z kraftowym piwem, kawą i cydrami, a w przyszłości także rzemieślniczymi alkoholami mocnymi – taką propozycję składa Browar Brodacz mieszkańcom Trójmiasta i wszystkim miłośnikom kraftu.

- Gdy rząd ogłosił pierwsze obostrzenia, wiedzieliśmy, że ich skutki szczególnie dotkną firmy takie jak nasza. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą połączenia trójmiejskich producentów kraftowych produktów tak, by nadal mogli sprzedawać i uniknąć głębokiego kryzysu. Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Nasi kurierzy najpierw rozwozili zamówienia w Trójmieście, potem także w gminach ościennych. Kiedy handel wrócił do – nazwijmy to – normy, stwierdziliśmy, że ta luka, którą wypełnialiśmy online, istnieje także poza Internetem – tłumaczy Tomasz Brzostowski, prezes Browaru Brodacz.

Sklep mieści się przy ul. Kartuskiej 213, gdzie przestrzeń dzieli ze sklepem Zielone Butelki. Na miejscu do każdego zamówienia Brodacz dorzuci filiżankę kawy speciality za złotówkę.

Jeśli klienci z Trójmiasta i okolic wolą zakupy online, mogą złożyć zamówienie z dowozem na www.sklep.brodacz.pl. Zamówienia złożone do godz. 8 rano dotrą do klientów tego samego dnia. Te złożone po godz. 8 trafią do nich następnego dnia roboczego. Dla niecierpliwych Brodacz przygotował specjalną ofertę: możliwość dostawy ekspresowej – w 4 godziny od złożenia zamówienia (ta oferta obejmuje dowóz wyłącznie na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu, za wyjątkiem os. Krakowiec, Rudniki, Wyspa Sobieszewska).