Firma Asprod uruchomiła pierwsze chlebomaty na terenie Szczecina

Chlebomaty działają w Szczecinie, fot. mat. pras.

Piekarnia Asprod jako jedna z pierwszych w Polsce pilotażowo uruchomiła w czterech lokalizacjach na terenie Szczecina automaty do zakupu pieczywa, umożliwiające klientom dostęp do świeżego pieczywa w szybki, łatwy i w pełni bezpieczny sposób. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na wyzwania, które postawiła przed piekarzami panująca pandemia koronawirusa.

- Chleb jest jednym z najpopularniejszych produktów spożywczych, naturalnie więc jako piekarnia, podejmujemy różne inicjatywy, których głównym zadaniem jest zapewnienie pełnej dostępności do wypieków – niezależnie od panującej sytuacji. Restrykcje związane z pandemią, długie kolejki do sklepów a także obawy wielu Klientów związane z dokonywaniem zakupów w tradycyjny sposób, zainspirowały nas do poszukiwania nowych rozwiązań i podejmowania nieoczywistych w naszej branży przedsięwzięć – podkreśla Dariusz Bielecki, prezes zarządu Asprod S.A.



Na początku kwietnia piekarnia Asprod uruchomiła e-sklep, w którym można zamawiać przez internet konkretne wypieki z odbiorem w wybranym sklepie stacjonarnym, z bezpieczną płatnością online. W poszczególnych lokalizacjach na terenie Szczecina, Stargardu, Koszalina i Goleniowa – w okresie, w którym obowiązywały najostrzejsze restrykcje - także z bezkontaktową dostawą do domu.



W trakcie pandemii w drogę ruszyły także pieCARnie, czyli food trucki, w których można było zakupić pieczywo na terenie Szczecina oraz w jego bliskich okolicach. Jednak piekarnia Asprod rozpoczęła wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na długo przed pandemią – już od prawie dwóch lat w Szczecinie działa Asprod Drive, czyli firmowy sklep typu drive thru, w którym można kupić pieczywo bez wysiadania z samochodu.



Z początkiem sierpnia piekarnia poszła o krok dalej i uruchomiła na terenie Szczecina cztery chlebomaty, czyli bezobsługowe urządzenia wydające pieczywo. Są to automaty podobne do tych, przeznaczonych np. na napoje w puszkach i butelkach czy słodycze. Automaty będą uzupełniane codziennie. Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa - płatności za zakupione produkty realizowane są wyłącznie bezgotówkowo, za pośrednictwem kart płatniczych.



Obecnie chlebomaty umiejscowione są w czterech miejscach na terenie Szczecina – delikatesach Gzella (przy ul. Wyzwolenia, Milczańskiej oraz Ku Słońcu) a także w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Wkrótce pojawią się również w kolejnych lokalizacjach.