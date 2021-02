Lindt otworzył sklep w warszawskim centrum outletowym

Nowa część handlowa w Designer Outlet Warszawa zapełnia się najemcami. Kolejną marką, która otworzyła swój sklep jest szwajcarski Lindt.

Czekolady i praliny Lindt od dawna można było kupić w promocyjnych cenach w Designer Outlet Warszawa. Marka funkcjonowała do tej pory na niewielkiej wyspie zlokalizowanej w jednym z pasaży centrum. Od lutego zaprasza do 85-metrowego sklepu czekoladowego z prawdziwego zdarzenia. Klienci mogą wybierać pośród bogatej oferty pralin, czekolad, kakao czy deserów do przygotowania w domu.

Sklep oferuje praliny sprzedawane na wagę PICK & MIX, z których można stworzyć własną słodką kompozycję. W ofercie jest wybór aż 44 różnych smaków pralin i innych słodyczy.