Najstarsza piekarnia w Warszawie kończy działalność

Panie "prywaciarz" to, że masz żal do wszystkich bo nie umiesz być przedsiębiorczy i nie widzisz, że ludzie decydują portfelem i zamiast kupić u Ciebie za 50% więcej wolą iść do hipermarketu to nie wina ludzi tyko Twoja. Widocznie jesteś bucem, który uważa że jak już zarejestrował działalność to jemu się należy i nie ważne jak do klientów się odnosi to mają kupić od niego. Wracając jeszcze do Twojego wpisu to skoro piszesz wam, wasze to śmiem twierdzić iż nie jesteś Polakiem lub zasymilowałeś się gdzieś za granicą. Jeśli się mylę to wyjedź na wakacje dalej niż nad polskie morze i zobaczysz, że wielu obcokrajowców ma małe sklepiki czy to w Anglii czy Niemczech i przestań pluć na swoich rodaków za to, że kilka lat temu nie miałeś konkurencji i ustalałeś ceny sam a teraz nie potrafisz konkurować na wolnym rynku.

prywaciarz 2020-01-23 17:26:21

Ja widzę tutaj (w Polsce) jeden problem, który z Was Polaków zrobi niewolników. Mianowicie brakuje u Was poczucia lokalnego patriotyzmu - czy we Francji, Niemczech, Stanach są markety, których właściciele pochodzą z innych krajów? Otóż nie! Nie szanujecie tego co macie - takie krótkowzroczne pojmowanie rzeczywistości - "to se kupię w Lidlu", a "to w Biedrze", a prywaciarz niech zdycha, albo idzie robić za grosze. Przypomina mi to tekst profesora od PR na temat rewolucji - najważniejsze to "zgwałcić dziedziczkę i nasrać do pianina" - prywaciarz to zły, bo stać go na wakacje i samochód. Trzeba pokazać prywaciarzom, gdzie ich miejsce, żeby przypadkiem nie mieli pieniędzy na inwestycje, bo to przecież nasze pieniądze! Do czego zmierzam - gdzie chcecie w przyszłości pracować? W Facebooku? W Apple? W Procter&Gamble? Świetnie - kupcie sobie wytrzymałe samochody i przygotujcie się na chaos w budżetówce, bo te firmy nie płacą u nas podatku. A może w Lidlu? W Biedronce? Na kasie dostaniecie tyle co kiedyś u prywaciarza, tylko tu będziecie mieli harmonogramy, premie, rozliczenia i będziecie wymienialnym pionkiem, może nawet dostaniecie swój numer? Dlatego do wszystkich, którzy uważają, że to dobrze, że polski small biznes pada - wyrabiacie w sobie postawę, za którą zagraniczne koncerny i fundusze Wam kiedyś podziękują, bo będą miały tanich wyrobników. Nie ważne, czy zostaniecie w Polsce, czy wyjedziecie, bo Polak za granicą zawsze będzie Polakiem (ok. w 95%, bo 5% się zasymiluje).