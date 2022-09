Organic Farma Zdrowia poprawia sprzedaż

W sierpniu sprzedaż spółki Organic Farma Zdrowia wyniosła 4 mln zł i była wyższa o 9,4% na bazie LfL od sprzedaży w sierpniu 2021 roku. Po 8 miesiącach sprzedaż Spółki wynosi 35 mln zł i jest wyższa r/r o 5,4% na bazie LfL.

W sierpniu sprzedaż spółki dystrybucyjnej Eko-Wital wyniosła 5,13 miliona i była wyższa o 10% od sprzedaży w sierpniu rok wcześniej. Sprzedaż spółki po 8 miesiącach wynosi 43,3 mln zł i jest wyższa r/r o 4%.



W sierpniu wprowadzone zostały do oferty nowe produkty: ekologiczne, roślinne sosy do gotowania z pesto marki Ecomil; roślinny zamiennik kurczaka marki Plantway w 3 smakach; bezglutenowe płatki śniadaniowe od firmy GlutenOut; napoje likopenowe LycopenPRO; nowe smaki napojów Bombilla; ekologiczna lemoniada marki Harmonica; pasteryzowane kimchi marki Old Friends oraz roślinne dania gotowe Veggie Bowl w 3 smakach, polskiej marki Primavika.