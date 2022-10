Sieć sklepów Janusza Palikota otwiera pierwszy punkt na Śląsku

W chorzowskim sklepie można będzie kupić pełną ofertę tenczyńskich piw kraftowych - jasnych i ciemnych, pasteryzowanych i świeżych, klasycznych i nowoczesnych. Będzie je można kupić zarówno do spożycia na miejscu, jak i na wynos. Do nabycia będą także alkohole z rodziny BUH, Wyjebongo, czy różnego rodzaju Okovit produkowanych w Tenczynku oraz przez Manufakturę Piwa Wina i Wódki w innych zakładach.

Nasze Świeże z Browaru Tenczynek jest naprawdę świeże. Niefiltrowane, niepasteryzowane, lane prosto z tanka, chwilę po zakończeniu procesu warzenia. Każdej nocy dostarczane własnym transportem do sklepów Świeże. 60 kilometrów dzielących tenczyński browar od ul. Wolności 25 w Chorzowie nie stanowi żadnego wyzwania – mówi Janusz Palikot, Prezes Tenczynek Świeże Sp. z o.o., właściciela marki Świeże.

Tenczyńska Dystrybucja odpowiedzialna za ten projekt planuje łącznie otworzyć do końca 2023 roku 100 sklepów Tenczyńskie Świeże na terenie całej Polski.

Sklepy Świeżego lokalizujemy w punktach, do których łatwo dotrzeć komunikacją miejską. Bo przecież nie wszyscy mają samochody, albo chcą ich używać. Powierzchnia i wyposażenie jest ograniczone do minimum. Wszyscy nasi sprzedawcy to prawdziwi pasjonaci piwa, którzy potrafią opowiedzieć na każde pytanie dotyczące sprzedawanych piw i innych alkoholi produkowanych w Tenczynku. Prosimy o wyrozumiałość - jeśli w jakimś dniu zabraknie danego asortymentu, następna dostawa jest dzień później. Bo Świeże jest naprawdę świeże. Nie przetrzymujemy piwa na kolejny dzień – mówi Przemysław Bobrowicz, prezes Tenczyńskiej Dystrybucji.