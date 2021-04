Sokołów rozwija sieć sklepów własnych oraz sprzedaż online

Klienci mogą dokonywać zakupów w 312 sklepach Sokołów i Gzella na terenie całego kraju, fot.mat. pras.

Od początku roku uruchomiono 7 nowych placówek pod szyldem Sokołów oraz 5 pod szyldem Gzella, a kolejne otwarcia są już planowane. Sokołów prowadzi również sprzedaż wyrobów firmowych drogą online oraz oferuje możliwość zakupów poprzez opcję „call&collect”.

Rozbudowa sieci sklepów firmowych to jeden z istotnych punktów strategii rozwoju Grupy Sokołów. – Od lat systematycznie pracujemy nad tym, by sokołowskie wyroby były jak najlepiej dostępne dla konsumentów – mówi Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów S.A. – Już teraz dysponujemy największą siecią specjalistycznych delikatesów mięsnych, a w nadchodzącym roku planujemy uruchomienie kolejnych punktów. Do końca roku kalendarzowego planujemy otworzyć 28 kolejnych sklepów.

Dziś klienci mogą dokonywać zakupów w 312 sklepach Sokołów i Gzella, na terenie całego kraju.

Firma wprowadziła również możliwość zakupów poprzez opcję „call & collect”. Zamówienie można złożyć drogą telefoniczną, zostanie ono skompletowane, a gotowe wystarczy odebrać w sklepie.

Wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom konsumentów Sokołów uruchomił także sklep firmowy online. Zamówienia z dostawą do domu są obecnie realizowane na określonym obszarze Warszawy.