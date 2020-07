2020 rokiem zmian personalnych w Carrefour Polska

Kto zostanie nowym dyrektorem generalnym Carrefoura w Polsce? fot. Shutterstock

W tym roku w sieci Carrefour zachodzą zmiany na kluczowych stanowiskach. Czy już wkrótce polski oddział doczeka się nowego szefa?

W styczniu br. sieć ogłosiła, że François-Melchior de Polignac zastąpi Guillaume'a de Colonges na stanowisku dyrektora wykonawczego w Europie Północnej i Wschodniej. De Polignac został też dyrektorem generalnym belgijskiego oddziału Carrefoura (wrócił na to stanowisko w grudniu ub. r. kierował nim wcześniej w latach 2013-2017). Guillaume de Colonges, który m.in. wprowadził polski oddział Carrefoura w erę transformacji żywieniowej, został z kolei dyrektorem wykonawczym ds. towarów, dostaw i formatów na poziomie grupy oraz dyrektorem zarządzającym Carrefour w Tajwanie.

W lutym nowym dyrektorem finansowym, nieruchomości i ekspansji w randze członka zarządu został Jean-François Dohogne. Zastąpił on na tym stanowisku Jadwigę Zientarę, która objęła z kolei funkcję dyrektora finansowego, bezpieczeństwa IT i usług finansowych w Carrefour Rumunia.

Do zarządu weszli również Marek Lipka (dyrektor handlowy)oraz Michał Sacha (dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych).

W czerwcu pisaliśmy, że Dohogne został mianowany na wiceprezesa Carrefour Polska.

Prawdziwa niespodzianka miała miejsce w lipcu. Christophe Rabatel, od lipca 2018 roku dyrektor generalny Carrefour Polska, od 1 września obejmie stanowisko dyrektora generalnego sieci we Włoszech oraz członka zarządu Grupy Carrefour. Rabatel zastąpi Gérarda Lavinay, który przechodzi na emeryturę. Na konkurencyjnym rynku włoskim będzie odpowiedzialny m.in. za realizację wdrażanej od dwóch lat strategii transformacji żywieniowej i dalszy rozwój oddziału.

Rabatela zastąpi Tareck Ouaibi, od lutego 2019 dyrektor operacyjny Carrefour Polska, a od 1 września tymczasowy dyrektor generalny. Z tej informacji wynika, że sieć zastanawia się nad obsadą kluczowego stanowiska w naszym kraju. Czy jeszcze w tym roku poznamy nowego dyrektora Carrefoura nad Wisłą? Czy znów będzie nim Francuz?

Niewątpliwie przed nowym szefem kolejne wyzwania. W br. Carrefour zdecydował się zakończyć działalność marketplace’u i postawił na rozwój własnego e-sklepu. E-grocery to coraz ważniejszy kanał sprzedaży, co pokazał czas pandemii. Carrefour zdecydował się wtedy m.in. na wprowadzenie opcji click&collect oraz współpracę z Glovo. Detalista stawia także na technologie oraz współpracę z lokalnymi dostawcami. W ostatnim czasie Carrefour przejął również dwie lokalizacje po Tesco.

W I kwartale br. sprzedaż w Polsce wyniosła 526 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 8,8 proc. i wzrost organiczny o 8,4 proc.