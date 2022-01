4F startuje ze strefą ubrań z drugiego obiegu. W planach ubraniomaty

Obieg cyrkularny odzieży to jedno z głównych założeń projektu Change marki 4F. Inicjatywa OTCF (właściciela 4F) prowadzona jest w partnerstwie z „Ubrania do oddania”, firmą zajmującą się odbieraniem niepotrzebnych ubrań z domów Polaków i cyrkularnym wprowadzaniem ich do drugiego obiegu odzieży używanej.

- Nasze doświadczenie w połączeniu z determinacją do zmiany marki 4F, pozwoliło wejść z modą używaną do salonów sprzedaży i ustawić ją na równi z modą pierwszoobiegową. To początek rewolucji, której strategia rozpisana została na najbliższe trzy lata - mówi Zosia Zochniak, założycielka „Ubrania do Oddania”.

Pierwszym etapem 4F Change jest uruchomienie strefy Wear_fair z ubraniami z drugiego obiegu w sklepie 4F w CH Arkadia oraz w sklepach 4F w Bielsku-Białej (Sfera), Gdańsku (Forum Radunia), Katowicach (Katowicka), Krakowie (Bonarka i Serenada), Łodzi (Łódzka), Rzeszowie (Galeria Rzeszów) i Warszawie (Galeria Młociny, Galeria Północna).



- Planujemy kolejne elementy naszego projektu, takie jak regularne zorganizowane zbiórki odzieży, całkowicie innowacyjne na rynku ubraniomaty a nawet wypożyczalnię ubrań sportowych - mówi Przemek Feliga, ESG Project Manager, OTCF.

Projekt 4F Change został zainaugurowany podczas spotkania, jakie odbyło się 19 stycznia w sklepie marki 4F w warszawskim centrum handlowym Arkadia.

Przeczytaj także: Słowenia szóstym rynkiem zagranicznym HalfPrice

W ramach projektu 4F prowadzi akcję edukacyjną, podczas której mieszkańcom Warszawy udostępnione zostały specjalne kartony, z których mogą skorzystać, by oddać w nich ubrania. Pudełka znajdują się w sześciu najpopularniejszych miejscach Warszawy, takich jak Plac Konstytucji, Rondo Daszyńskiego czy Metro Wierzbno.

W ostatnim czasie do zespołu OTCF dołączyła Aleksandra Chalimoniuk, która jako PR Director poprowadzi dział odpowiadający za budowanie wizerunku firmy i jej marek. Od września 2021 r. Aleksandra Chalimoniuk przejęła odpowiedzialność za komunikację korporacyjną OTCF oraz posiadanych przez firmę marek m.in. 4F, 4F Fuel, a także za komunikację działań Fundacji 4F Pomaga.

Aleksandra Chalimoniuk ma za sobą prawie 20 lat doświadczeń zawodowych. Przed dołączeniem do OTCF pełniła m.in. funkcję doradcy zarządu ds. komunikacji sklepów Komfort, dyrektora komunikacji i PR sklepów JYSK, a także dyrektora komunikacji i PR producenta mięsa i wędlin Sokołów S.A.