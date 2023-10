Adam Ringer przechodzi na emeryturę po 12 latach kierowania Green Caffè Nero. Jest następczyni

Green Caffè Nero posiada 66 lokali w Warszawie, 6 w Krakowie i 5 we Wrocławiu. Jest także właścicielem piekarni, która codziennie dostarcza bezpośrednio do kawiarni świeżo przygotowane produkty.

Dorota Pomacho-Pątkiewicz zastępuje Adama Ringera

Dorota Pomacho-Pątkiewicz, która zastąpi Adama Ringera, dołącza do Green Caffè Nero przechodząc z Peek & Cloppenburg, gdzie pracowała na stanowisku dyrektor ds. strategii omnichannel i rozwoju e-commerce w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Adam Ringer, który pełnił funkcję prezesa od 2012 roku, przechodzi na emeryturę po 12 latach kierowania firmą. Podczas jego kadencji Green Caffè Nero dynamicznie rozwinęło swoją działalność i zdobyło liczne nagrody.

Na nowym stanowisku Pomacho-Pątkiewicz będzie korzystać z ponad dwudziestoletniego doświadczenia w branży detalicznej. Oprócz doświadczenia zdobytego na wysokich stanowiskach w Peek & Cloppenburg, ma również ekspertyzę z 10 lat w firmie jubilerskiej Pandora, gdzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego regionem Europy Środkowo-Wschodniej, była również dyrektorem generalnym na Polskę i dyrektorem handlowym. Zanim dołączyła do Pandora przez 5 lat była odpowiedzialna za otwarcia nowych sklepów Hugo Boss.

Green Caffè Nero otwiera 10 nowych lokali

Green Caffè Nero zamierza kontynuować ekspansję. W ciągu najbliższych 12 miesięcy, marka chce otworzyć 10 nowych kawiarni oraz kolejną piekarnię, która wspomoże jej rozwój.

Mówiąc o wyborze Doroty Pomacho-Pątkiewicz, założyciel i prezes Gerry Ford skomentował: "Jestem szczęśliwy, że mogę powitać Dorotę w naszej firmie. Ma wspaniałe osiągnięcia i doświadczenie w sektorze detalicznym, w którym z sukcesem rozwijała różne marki. Wierzę, że jest właściwą osobą, aby poprowadzić naszą firmę, szczególnie, że wkraczamy w nową, ekscytującą fazę rozwoju Green Caffè Nero. Zarząd i ja dziękujemy również Adamowi Ringerowi za wszystko, co zrobił przez ostatnie 12 lat. Jego pasja, poświęcenie i zaangażowanie w biznes były wyjątkowe, a jego przywództwo pomogło nam przetrwać trudne czasy, zwłaszcza w okresie pandemii. Adam nadal będzie wspierał firmę swoją wiedzą i doświadczeniem jako starszy doradca rady nadzorczej".

Komentując swoją nową rolę, Pomacho-Pątkiewicz dodała: "Jestem szczęśliwa, że dołączam do Green Caffè Nero. Jest to firma, która zawsze wykazywała dobre wyniki i wzrost, zachowując jednocześnie ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę. Firma ma ogromny potencjał, aby dalej wzrastać, jednocześnie pozostając lubianym i cenionym przez lokalną społeczność miejscem spotkań. Cieszę się, że tu jestem i z radością patrzę w przyszłość oraz na to co możemy osiągnąć"